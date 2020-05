Sonos Five substitui Play: 5 e novo 3rd Gen Sub revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos apresentou um substituto para o alto-falante multiroom Play: 5, retirando o nome "Play" do processo.

O Sonos Five foi redesenhado e apresenta novo hardware, a fim de aproveitar melhor os novos recursos do software Sonos S2 a ser lançado em junho.

A Sonos também anunciou uma versão de terceira geração do popular subwoofer Sub , que manterá a mesma aparência de antes, mas também ganhará hardware interno atualizado.

O novo Sonos Five está, pela primeira vez, disponível em branco (e preto) e contém três woofers personalizados em um gabinete selado, para proporcionar graves ricos sem reverberação ou eco.

1/3 Sonos

Também possui três tweeters - um central e dois angulados - para altas frequências precisas. Você obtém um amplo palco sonoro estéreo, com o Five usando a tecnologia de arranjo faseado e seis amplificadores digitais de Classe D garantem desempenho premium de cada um dos drivers.

Além de trabalhar confortavelmente em uma configuração Sonos multiroom - conectada através do próximo software Sonos S2 - você pode emparelhar dois alto-falantes Sonos Five juntos para obter um som estéreo de ponta.

O alto-falante também vem com conectividade Ethernet e Wi-Fi, além de uma entrada de linha para dispositivos analógicos, como um player de vinil.

O Gen 3 Sonos Sub também apresenta novas tecnologias de memória, processamento e sem fio para atualizá-lo, embora o design externo clássico permaneça.

1/3 Sonos

Possui dois amplificadores digitais de classe D, dois drivers de cancelamento de força e duas portas acústicas para graves profundos, envolvendo graves.

Como seu antecessor, ele pode ser conectado a qualquer dispositivo Sonos sem fio e funciona particularmente bem para aumentar os níveis de graves do Sonos Five ou da nova barra de som Sonos Arc .

Ambos os novos dispositivos estarão disponíveis a partir de 10 de junho, com pré-encomendas abertas agora. O Sonos Five custa £ 499 / $ 499 / € 579 em branco ou preto, enquanto a nova versão do Sub custa £ 699 / $ 699 / € 799 e também está disponível em branco ou preto.