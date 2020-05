Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos anunciou um substituto para a barra de som Playbar e, desta vez, abraça Dolby Atmos e assistentes inteligentes.

O Sonos Arc é uma barra 5.0.2 com HDMI eARC e uma experiência completamente sintonizada na barra de reprodução.

Ele vem com uma nova estética de design, com bordas elegantes e curvas e extremidades arredondadas que se parecem com o alto-falante Sonos Move se você observar isso de cima. Isso une o novo padrão ao resto da família Sonos .

Existem 11 amplificadores digitais Classe D no interior, com oito woofers elípticos e três tweeters com cúpula de seda.

Três dos motoristas estão virados para a esquerda, centro e frente para uma paisagem sonora direta. Existem dois - um angulado em cada extremidade - para fornecer os canais de largura. E existem dois ângulos para cima nos canais de altura Dolby Atmos .

Como um sistema de alto-falantes Sonos, ele se conecta ao software Sonos - neste caso, o próximo Sonos S2 - e pode ser conectado a outros alto-falantes e dispositivos Sonos em casa.

Ele também vem com suporte embutido para Alexa e Google Assistant, com quatro microfones de campo remoto a bordo para ouvir com precisão seus comandos.

Ao contrário do Playbar que ele substitui, que oferecia apenas uma entrada de áudio digital ótica, o Arc é compatível com HDMI eARC, para que você possa alimentá-lo com áudio da TV ou do receptor AV através de uma porta HDMI. O HDMI eARC é necessário para a reprodução de Dolby Atmos, mas você também pode conectar a barra a uma TV que suporte HDMI ARC ou óptica através de um adaptador.

1/7 Sonos

Quando conectado via HDMI, você pode usar o controle remoto da TV para controlar o arco através do HDMI CEC. Como alternativa, como a Playbar anteriormente, você também pode usar os comandos IR.

O suporte do Apple AirPlay 2 está embutido e a barra de som funciona tão bem em um suporte de TV quanto na parede (através de um suporte de parede opcional adicional - que o Arc reconhece imediatamente e ajusta a assinatura do som).

Uma porta Ethernet 10/100 também pode ser encontrada no alto-falante ou você pode conectá-la sem fio com o Wi-Fi de 2,4 GHz.

Se você adicionar um alto-falante Sonos Sub e / ou Sonos One / Play: 1, poderá expandir a experiência de cinema em casa até 7.1.2.

O Sonos Arc está disponível para pré-venda agora em preto ou branco e será lançado a partir de 10 de junho em vários países do mundo. O preço é de £ 799 / $ 799 / € 899, com o suporte de parede opcional em £ 79 / $ 79.