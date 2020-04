Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos lançou seu próprio serviço de streaming, gratuito para todos os usuários de alto-falantes do Sonos, antigos e novos.

O Sonos Radio é uma plataforma suportada por anúncios e oferece acesso irrestrito a mais de 60.000 estações de rádio digitais de todo o mundo, de parceiros como TuneIn, além de Global e Radio.com nos EUA, que serão adicionados em breve.

Também existem estações Sonos - mais de 30 estações de música escolhidas a dedo em vários gêneros. E o Sonos Sound System, uma plataforma sem anúncios para músicas novas e conhecidas e histórias de bastidores.

Ele também hospeda estações exclusivas, sem anúncios, com curadoria de músicos e artistas, com a primeira montada pelo líder do Radiohead, Thom Yorke.

Outras estações de artistas a serem adicionadas nas próximas semanas incluem uma de David Byrne, do Talking Head, e outra de Brittany Howard, a cantora / compositora anteriormente do Alabama Shakes.

Cada um deles escolherá músicas que influenciaram suas carreiras, além de faixas que os inspiram hoje. Como Yorke diz, ele escolheu faixas que "me fascinam, me obcecam, me desafiam, abrem novas portas, me lembram o que eu poderia ter esquecido, é insanamente complexo ou elegantemente simples, violento, engraçado, bagunçado, pesado ou luz. Tudo o que me atingiu na cabeça, basicamente. "

O serviço Sonos Radio está sendo lançado agora como uma atualização para o aplicativo Sonos para dispositivos móveis e será reproduzido pelos alto-falantes e dispositivos da empresa.

É suportado por todos os kits Sonos, incluindo os equipamentos herdados que continuarão a trabalhar em sua própria versão do software do sistema Sonos a partir de junho.