Sonos Amp: O que é, o que pode fazer e por que você precisa dele?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos é mais conhecida por seus alto - falantes de áudio multi-room , mas um dos dispositivos da empresa não é um alto-falante. Em vez disso, é um dispositivo que alimenta seus alto-falantes ou componentes de áudio existentes, trazendo-os para o seu sistema Sonos .

Se você está um pouco confuso sobre o que é o Amp Sonos, o que ele faz e se você deve ou precisa comprar um, você veio ao lugar certo. Este recurso explica tudo o que você precisa saber sobre o amplificador Sonos.

Amplificador

HDMI ARC e portas de entrada de linha

125 W por canal

Até quatro alto-falantes

O Sonos Amp é um amplificador - dado por seu nome. Ele alimentará alto-falantes com fio tradicionais, sejam de estante, de chão, na parede, no teto ou ao ar livre, e os integrará ao sistema sem fio Sonos .

Isso significa que você será capaz de controlar esses alto-falantes por meio do aplicativo Sonos, ao mesmo tempo que dá acesso aos recursos disponíveis por meio do sistema Sonos - mais detalhes em um minuto.

Também há HDMI ARC e portas de entrada de linha, o que significa que você pode conectar TVs, toca-discos, trocadores de CD e outros componentes de áudio, permitindo que também façam parte de um sistema Sonos. Para configurações de home theater, um amplificador Sonos pode adicionar som estéreo à sua TV com dispositivos traseiros sem fio usando uma configuração de home theater Sonos, enquanto dois amplificadores Sonos permitirão som surround.

O Sonos Amp oferece o dobro da potência de seu predecessor - o Connect Amp - e é capaz de alimentar até quatro alto-falantes, oferecendo 125 watts por canal. O Amp Connect só podia alimentar dois alto-falantes e, em comparação, oferecia apenas 55 watts por canal.

Suporte para Apple AirPlay 2

Acesso a mais de 100 serviços de streaming

Afinação Trueplay

O próprio Sonos oferece vários recursos como plataforma , muitos dos quais o amplificador fornece para os alto-falantes conectados a ele.

Esses recursos incluem acesso a mais de 100 serviços de streaming, de música e podcasts a rádio e audiolivros. Os usuários também podem reproduzir qualquer música armazenada em um dispositivo local, seja um computador ou telefone, por meio de um sistema Sonos.

O controle de voz Amazon Alexa ou Google Assistant também é compatível com Sonos, seja por meio do Sonos One, Sonos Beam ou Sonos Arc , todos habilitados para Alexa e Google Assistant , por meio do Amazon Echo ou de um dispositivo de terceiros habilitado para Alexa , ou Google Home, alto-falantes Nest ou dispositivos com Google Assistente, respectivamente.

Aqueles com um dispositivo habilitado para Alexa ou Google Assistant podem pedir a Alexa ou ao Google para tocar música em qualquer um dos alto-falantes conectados ao Amp Sonos, bem como em qualquer outro alto-falante no sistema Sonos, fornecendo controle de voz para seus alto-falantes com fio tradicionais .

Há também Trueplay . Trueplay é um recurso de software lançado pela Sonos em 2015, que permite aos usuários sintonizar as caixas de som ao seu redor usando o aplicativo Sonos. O Sonos In-Wall da Sonance e o Sonos In-Ceiling da Sonance podem se beneficiar do software de ajuste quando conectados ao Amp Sonos. Os alto-falantes em torre não são compatíveis com Trueplay, nem os alto-falantes Sonos Outdoor by Sonance.

O Apple AirPlay 2 também é compatível com os dispositivos Sonos mais novos, incluindo o Sonos Amp, o que significa que os usuários iOS podem enviar o som de seu iPhone ou iPad para seu sistema Sonos, incluindo qualquer alto-falante conectado através do Sonos Amp.

O Sonos Amp foi projetado para caber em racks AV padrão usados por instaladores personalizados e o Amp também pode ser incorporado em configurações de casa inteligente graças a APIs aprimoradas e integrações mais profundas com parceiros de plataforma Sonos, como Creston. Isso significa que um único botão pode controlar luzes inteligentes e música de um sistema Sonos, se você tiver uma configuração doméstica inteligente perfeita como as fornecidas por empresas como a Creston.

Em termos de outros recursos, o Sonos Amp pode ser configurado para fornecer som estéreo e mono dual e oferece um par de conexões rosqueadas para os canais esquerdo e direito. Essas conexões têm diâmetros padrão, portanto, podem ser removidas e substituídas por plugues banana.

O aplicativo Sonos também oferece a opção de desligar o Wi-Fi se os usuários estiverem conectando seus amplificadores Sonos diretamente a um cabo Ethernet.

Vincular componentes de áudio à plataforma Sonos

O Sonos Amp é para aqueles que desejam conectar seu toca-discos, alto-falantes tradicionais com fio ou outro dispositivo de áudio compatível ao sistema Sonos para fácil controle e acesso a todos os recursos que a Sonos oferece.

Por exemplo, você pode ter um par de alto-falantes tipo torre Bowers e Wilkins que deseja trabalhar com um Sonos One em uma configuração de várias salas. O Sonos Amp permitiria isso, permitindo que você agrupasse os alto-falantes em torre P&B com o Sonos One para um áudio multi-room contínuo.

Você pode ter alguns alto-falantes embutidos na parede que deseja controlar através do aplicativo Sonos, por exemplo, permitindo a afinação Trueplay e áudio em várias salas com outros alto-falantes Sonos.

Talvez você tenha um toca-discos que deseja vincular a um sistema Sonos existente para desfrutar de discos de vinil junto com serviços de streaming ou música em um dispositivo local. Ou você pode ter um alto-falante externo, como um par de alto-falantes Sonos Outdoor da Sonance, que trazem os recursos Sonos para vários ambientes ao seu jardim quando conectado a um amplificador Sonos.

Todas essas seriam razões para considerar o amplificador Sonos.

$ 599 / £ 599

O Sonos Amp está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido e pode ser comprado no Sonos.com, entre outros varejistas. As opções de cores são apenas preto.

Escrito por Britta O'Boyle.