Como configurar o Alexa no seu sistema Sonos

Todos os dispositivos Sonos são compatíveis com o controle de voz Alexa , embora atualmente apenas três - o Sonos One , o Sonos Beam e o Sonos Move - tenham recursos Alexa incorporados.

Para controlar todos os outros dispositivos Sonos usando o Alexa, você precisará de um dispositivo habilitado para Alexa, como um dos dispositivos da Amazon Echo , um tablet Fire ou o Sonos One, Sonos Beam ou Sonos Move .

Esse recurso orienta você sobre como adicionar o suporte Alexa aos seus dispositivos Sonos.

Você precisará ter o software mais recente no aplicativo e nos alto-falantes Sonos. Para fazer isso, abra o aplicativo Sonos> Toque nos três pontos no canto inferior direito> Configurações> Atualizações do sistema> Verificar atualizações.

Depois de instalar o software mais recente, siga as instruções abaixo para ativar o Alexa no Sonos:

Abra o aplicativo Sonos

Toque nas configurações no canto inferior direito do aplicativo

Toque em Serviços

Toque em Adicionar um serviço na seção Voz

Clique em Amazon Alexa

Clique em Adicionar ao Sonos

Selecione os quartos que você deseja adicionar Amazon Alexa também

Toque em Adicionar Amazon Alexa na parte inferior

Faça login na sua conta Amazon

Selecione Continuar

Selecione Concluído

Essas instruções farão com que sua conta do Sonos e da Amazon sejam curtidas, mas ainda há um passo antes de você começar a pedir ao Alexa para interpretar Ed Sheeran. Você precisará habilitar a habilidade Sonos no aplicativo Alexa.

Para habilitar a habilidade Sonos no aplicativo Alexa:

Abra o aplicativo Amazon Alexa no seu smartphone ou tablet

Toque nas três linhas no canto superior esquerdo

Toque em Habilidades e jogos

Pesquise Sonos usando o ícone de pesquisa de habilidades no canto superior direito da tela

Toque na habilidade Sonos

Toque em "Ativar"

Você precisará vincular suas contas Sonos e Amazon. Você será redirecionado para a página inicial do Sonos para fazer login na sua conta do Sonos.

Permita que o Alexa controle seu sistema Sonos. Pressione OK e depois Continuar

Uma nova janela aparecerá: "Para continuar, feche esta janela para descobrir os dispositivos que você pode controlar com o Alexa". Pressione o X no canto superior direito.

Toque em Descobrir dispositivos. Isso procurará na sua rede doméstica todos os alto-falantes compatíveis do Sonos.

Todos os seus alto-falantes agora devem estar listados e você pode enviar músicas etc. para eles através de um dispositivo Alexa. Não deixe de dizer o nome da sala se estiver pedindo ao Alexa para tocar música em um dispositivo Sonos que não seja o Sonos One, o Sonos Beam ou o Sonos Move.

O suporte ao Alexa no Sonos One, Sonos Beam e Sonos Move é semelhante à experiência no Amazon Echo , mas não é tão uniforme e existem alguns recursos ausentes, como o Alexa chamando . Você poderá usar o Sonos One, o Sonos Beam e o Sonos Move para controlar qualquer dispositivo doméstico inteligente compatível com o Amazon Alexa, além de solicitar ao Alexa para executar várias tarefas, incluindo atualização meteorológica, resposta a uma pergunta ou pedido você é um Uber, por exemplo.

Para muitos recursos, você precisa ter todas as habilidades ativadas no aplicativo Alexa, como faria com o Amazon Echo.

Você também poderá usar o Sonos One, o Sonos Beam ou o Sonos Move para enviar músicas e outras faixas de áudio para os outros alto-falantes do Sonos que não possuem o Amazon Alexa incorporado.

Por exemplo, diga "Alexa, toque Drake na sala de estar" e a música de Drake começará a tocar no alto-falante do Sonos que você designou anteriormente como "sala de estar". Leia nossas dicas e truques do Sonos para alterar o nome do quarto. A música será reproduzida a partir do seu serviço de música padrão, que você pode alterar no aplicativo Alexa. Também é possível reproduzir ou embaralhar playlists do Sonos que você criou manualmente.

Para os alto-falantes do Sonos sem o Alexa embutido, o Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Playbase e Playbar , não vai falar com você como faria com o Amazon Echo ou o Sonos Beam , Sonos One e Sonos Move. Em vez disso, o Alexa se torna efetivamente o controlador do Sonos, o próprio alto-falante do Sonos não se torna um assistente de voz.