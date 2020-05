Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Sonos tem uma das mais fortes ofertas de várias salas do mercado . Sua formação de alto-falantes não é apenas abundante, com várias combinações possíveis, mas a plataforma que controla tudo é um dos melhores por aí.

Se você optou pelo Sonos em detrimento de seus concorrentes, dos quais existem vários , então veio ao lugar certo. Esse recurso tem tudo a ver com tirar o máximo proveito do seu sistema Sonos.

Algumas dessas dicas e truques você já deve saber, mas há algumas que você não conhece e qualquer coisa que permita ouvir suas músicas favoritas com mais facilidade é um bônus em nosso livro.

squirrel_widget_148504

Comprou um novo alto-falante Sonos e deseja adicioná-lo ao seu sistema existente? Isso é facil. Toque na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Adicionar produto e siga as instruções.

Se a sua rede Wi-Fi não é a mais forte e tem alguns pontos fracos, você pode ter comprado um BOOST para ajudar a obter um sinal em uma sala específica. Para adicionar um impulso, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Adicionar um impulso.

O Sonos oferece um recurso chamado Trueplay que ajusta os alto-falantes de acordo com o ambiente, mesmo que esteja em um armário. Para garantir o melhor som de cada alto-falante no sistema Sonos, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecionar sala> Trueplay.



Certifique-se de ajustar todos os alto-falantes do sistema e de sintonizá-los novamente se você os mover. Também é importante notar que esse recurso funcionará apenas em dispositivos iOS; portanto, você precisará de um dispositivo iOS para executar o Trueplay. Se você possui o Sonos Move - não precisa fazer nada, pois possui o ajuste automático de Trueplay.

Tudo sobre esse baixo, esse baixo, sem agudos? Não tem problema, você pode ajustar as configurações de EQ para cada alto-falante do Sonos que você configurou. Para fazer isso, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecionar sala> EQ.

A partir daqui, você precisará deslizar as barras para atender às suas preferências.

Mudou seu escritório para um quarto ou mudou seu Sonos One para o banheiro? Tudo bem, pois mudar o nome dos quartos no Sonos é simples. Clique na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecionar sala> Nome.

Se você deseja garantir que os alto-falantes do Sonos não excedam um determinado volume, faça isso no aplicativo de maneira fácil e agradável.

Toque na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecionar sala> Limite de volume.

Você pode combinar dois dos mesmos alto-falantes Sonos juntos na mesma sala, para criar alto-falantes esquerdo e direito de um par estéreo. Sejam dois Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move , Play: 3 , Play: 5 ou Sonos Five, a configuração do par estéreo é acessada através das Configurações da sala. Você também pode criar um par estéreo com o Sonos One e o Sonos One SL.

Clique na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecione a sala com o alto-falante em que você deseja criar um par estéreo em> Criar par estéreo> Siga as instruções. A opção Criar par estéreo ficará acinzentada, a menos que você tenha dois dos mesmos alto-falantes Sonos disponíveis ou um Sonos One e Sonos One SL.

Investir no Sonos não significa que seu sistema Hi-Fi existente tenha que se tornar redundante. A porta Sonos possui saídas de áudio digital analógicas, ópticas e coaxiais, além de uma entrada de linha, permitindo conectar qualquer dispositivo desejado, de uma plataforma giratória a um DAC.

Há também o Sonos Amp disponível na linha Sonos, fornecendo uma atualização de streaming para seus alto-falantes independentes favoritos.

Você tem um disco favorito que deseja tocar no seu sistema Sonos? Sem problemas.

Conecte a saída de áudio do seu toca-discos à porta de entrada de linha Play: 5 ou Sonos Five ou às tomadas de entrada de áudio em uma porta Sonos ou Sonos Amp> Vá para Browse> Line-In> Selecione sua fonte. Você também pode encontrar as configurações de entrada de linha na guia Configurações do aplicativo Sonos> Sistema> Sala com reprodução: 5 alto-falante> Role para baixo até as opções de entrada de linha.

Você precisará das informações da sua conta Sonos se quiser controlar seu sistema Sonos com sua voz (mais sobre isso mais adiante). Também é útil saber onde encontrá-lo, caso você precise.

Toque na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Sobre o meu sistema.

O Sonos fornece atualizações regulares de software, algumas pequenas, outras mais significativas, como a compatibilidade do Spotify Connect e a capacidade de controlar seus alto-falantes Sonos com sua voz usando o Alexa da Amazon ou controlá-lo com sua voz através do Google Assistant . A execução do software mais recente significa que você obterá a melhor experiência dos alto-falantes do Sonos, por isso é uma boa ideia configurar o sistema para verificar automaticamente as atualizações.

Clique na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Atualizações do sistema> Ativar (iOS) / Marque a caixa (Android) Atualizar automaticamente. Você também pode escolher quando deseja que a atualização ocorra. Suas opções incluem manhã, tarde, noite e pernoite.

O Sonos pré-define a melhor compactação de áudio para o Line-In e o Sonos DOCK, mas pode ser substituído por descompactado ou compactado. Para fazer isso, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Role para baixo até Compactação de áudio> Selecionar configuração desejada.

Se você tem um alto-falante Sonos em sua mesa de cabeceira ou no seu quarto e optou por tocar música para levá-lo a dormir, talvez não queira que a luz do LED acenda.

Para desativá-lo, clique na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecione a sala em que você deseja que a luz do alto-falante seja desligada> Role para baixo para desativar a Luz de status (iOS) / Desmarcar a luz de status (Android).

Se você tiver um alto-falante Sonos com controles por toque, como Playbase, Beam, Play de segunda geração: 5, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five ou Sonos Arc, poderá desativar os controles por toque.

Clique na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Sistema> Selecione a sala com o alto-falante para o qual deseja desativar os controles de toque> Desative os Controles de toque (iOS) / Desmarque os controles de toque do alto-falante (Android).

O botão reproduzir / pausar no alto-falante do Sonos não apenas reproduz e pausa as músicas. Toque duas vezes e você poderá pular para a próxima faixa, sem abrir o aplicativo.

Se você tiver o Sonos Play de segunda geração : 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five ou Sonos Arc, um furto à esquerda tocará a faixa anterior, enquanto um furto à direita passará para o proximo.

Uma pressão longa no botão reproduzir / pausar silenciará o alto-falante em que você está pressionando, para que você possa atender uma ligação em seu escritório, mas ainda assim ouvir música na sala de estar, por exemplo.

Para aqueles com o Sonos Five, Play de segunda geração: 5, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move e crianças ou gatos que gostam de tocá-lo ou subir nos controles, você pode desativar o funcionalidade de furto.

Para fazer isso, mantenha pressionado o botão par por 10 segundos quando o alto-falante estiver totalmente inicializado para desativar a interface de furto. Você o pressionará uma vez para deixá-lo nesse estado.

Para obter o controle de volume do Sonos no seu dispositivo Android, toque nos três pontos no canto inferior direito> Configurações> Configurações avançadas> Permitir controle de volume na tela inicial.

Para obter o controle de volume do Sonos no seu dispositivo iOS, toque em Configurações> Preferências do aplicativo> Ativar nos Controles da tela de bloqueio.

Para aqueles com um iPhone 6S ou mais recente, ou um iPhone XR ou mais recente, o aplicativo Sonos funciona com 3D Touch e Haptic Touch respectivamente, os quais apresentam um menu de atalho quando você pressiona o aplicativo Sonos por muito tempo.

Uma pressão longa no ícone do aplicativo Sonos permitirá pausar ou reproduzir a faixa mais recente que você estava ouvindo sem abrir o aplicativo primeiro. Você também poderá iniciar Favoritos ou Pesquisar.

No passado, os alto-falantes do Sonos tinham que ser controlados pelo aplicativo Sonos, e era isso, mas uma atualização de software introduzia a capacidade de controlar seus alto-falantes diretamente pelo Spotify, se você tiver uma assinatura Premium.

Siga as instruções em nosso recurso separado para configurar tudo isso. Depois de classificados, você verá os alto-falantes do Sonos listados na guia Dispositivos disponíveis do Spotify.

Como controlar o Sonos através do Spotify

O Sonos suporta o AirPlay 2 no Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five e Sonos Arc, mas se você tiver pelo menos um desses alto-falantes, poderá transmitir para os alto-falantes antigos do Sonos através dele.

Para transmitir seus aplicativos favoritos, YouTube, Netflix, Podcast ou Apple Music através do AirPlay 2 para os alto-falantes do Sonos, siga as etapas abaixo.

Comece a reproduzir o conteúdo que você deseja transmitir> Deslize para cima na parte inferior do seu dispositivo iOS para iniciar o Centro de Controle ou no canto superior direito se você tiver um iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro ou 11 Pro Max > Toque e segure a placa de áudio no canto superior direito para escolher em qual alto-falante você gostaria de tocar.

Como mencionamos acima, o AirPlay é suportado apenas nos alto-falantes Sonos mais novos, mas se você tiver um desses, poderá usá-lo para transmitir para os alto-falantes Sonos mais antigos.

Comece a reproduzir o conteúdo do Airplay para um alto-falante compatível do Sonos> Abra o aplicativo Sonos> toque em Salas> agrupe alto-falantes não compatíveis com o alto-falante compatível com AirPlay.

Para fazer isso automaticamente, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo Sonos> Sistema> Airplay> Alternar nos alto-falantes não aéreos do grupo.

É possível controlar seu sistema Sonos com sua voz usando o Alexa, se você tiver o Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Arc ou Amazon Echo , Echo Dot ou outro dispositivo habilitado para Alexa .

Siga as instruções mais detalhadas em nosso recurso separado e você poderá solicitar ao Alexa que comece a tocar música nos alto-falantes do Sonos ou siga as instruções rápidas abaixo para aqueles com um dispositivo Amazon Echo ou dispositivo habilitado para Alexa.

Configure o seu dispositivo Amazon Alexa> Insira as informações da sua conta Sonos> Abra o aplicativo Alexa> Toque em Habilidades> Selecionar habilidade Sonos> Ativar.

O Sonos One , o Sonos Beam, o Sonos Move e o Sonos Arc, todos têm o Alexa integrado para controle instantâneo de voz, bem como controle de voz dos alto-falantes Sonos existentes.

O Sonos One, o Sonos Beam, o Sonos Move e o Sonos Arc não têm apenas suporte para Alexa, eles também têm suporte para o Google Assistant .

Assim como em um dispositivo Amazon Echo, você também poderá controlar os alto-falantes do Sonos por meio de um dispositivo ativado pelo Google Assistant, como o Google Home ou o Nest Mini .

Você também pode solicitar à Siri que controle o Apple Music nos alto-falantes do Sonos, desde que você tenha uma assinatura do Apple Music , um dispositivo iOS e os alto-falantes do Sonos compatíveis com AirPlay 2.

Adquira seu iPhone, iPad ou Apple TV e diga "Ei Siri, toque em [inserir música]] [insira o nome da sala]", por exemplo "Ei Siri, toque Ed Sheeran em qualquer lugar".

Você precisará adicionar o alto-falante Sonos compatível com AirPlay 2 (veja acima) ao aplicativo Apple Home . Para fazer isso, abra o aplicativo Início e toque em Adicionar acessório> Escolha Não possui código ou não pode digitalizar> Toque no alto-falante que deseja adicionar> Concluído.

Se você possui um alto-falante Sonos com controle de voz, então o Sonos One, o Sonos Beam, o Sonos Move ou o Sonos Arc, você pode ligar e desligar o microfone. Se a luz estiver acesa, o microfone está aceso e escutando, permitindo que você use o controle de voz. Se a luz estiver apagada, o microfone está apagado e você não poderá usar o Alexa ou o Google Assistant.

Para ligar ou desligar o microfone, basta tocar no alto-falante.

O Sonos permite definir controles dos pais para restringir o conteúdo explícito. No momento, está disponível apenas para Amazon Music e Apple Music, mas sem dúvida isso se expandirá para outros serviços.

Toque na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo Sonos> Sistema> Controle dos pais> Filtragem explícita de conteúdo> Digite a senha da sua conta Sonos para ativar ou desativar.

My Sonos é ótimo para aquelas playlists que você adora ouvir o tempo todo. Adicionar seus favoritos ao My Sonos os torna muito mais acessíveis, exigindo apenas um toque rápido no canto inferior esquerdo do aplicativo. Depois de adicionados, não há necessidade de procurá-los ou abrir o serviço de streaming de música escolhido para encontrá-los. Funciona para listas de reprodução, músicas, estações de rádio, bandas e artistas.

Para adicionar uma lista de reprodução ao My Sonos, toque na respectiva lista de reprodução> Clique nos três pontos superiores no canto superior direito> Adicionar lista de reprodução ao My Sonos.

Assim como adicionar uma lista de reprodução, adicionar uma música ao My Sonos facilita a localização. Encontre a música que você está procurando> Clique nos três pontos no canto superior direito> Clique nos três pontos à direita do título da música> Adicionar música aos meus sonos.

Se você deseja editar a ordem do que aparece na guia Meus Sonos, isso é agradável e simples.

Vá para Meus Sonos> Clique em Editar no canto superior direito. A partir daqui, pressione e segure para reorganizar a ordem em que as coisas aparecem, como mover as Playlists do Sonos para o topo, e tocar em cada categoria também permitirá excluir itens das respectivas categorias. Certifique-se de pressionar Concluído no canto superior direito quando terminar.

O Sonos Playlist funciona de maneira semelhante ao My Sonos, mas trata-se de listas de reprodução, tornando-as agradáveis e acessíveis. Para adicionar uma lista de reprodução às listas de reprodução do Sonos, localize a lista de reprodução que você deseja adicionar> Toque nos três pontos no canto superior direito> Adicionar à lista de reprodução do Sonos.

A seção Playlist do Sonos não apenas permitirá que você adicione listas de reprodução selecionadas, mas também cria suas próprias. Clique em Meus Sonos no canto inferior esquerdo do aplicativo> Clique em editar no canto superior direito> Clique em Listas de reprodução> Clique em Nova lista de reprodução na parte inferior> Nome da lista de reprodução.

Aparecerá na seção Playlist Sonos da guia My Sonos, pronta para você adicionar músicas a ela.

É fácil adicionar uma música a uma lista de reprodução do Sonos que você criou ou a uma lista de reprodução criada por outra pessoa, mas adicionada à seção Lista de reprodução do Sonos. Encontre a música> Toque nos três pontos> Adicionar à lista de reprodução do Sonos> Selecione a lista de reprodução à qual deseja adicioná-la.

Você pode realmente ter gostado de uma lista de reprodução há alguns meses atrás, mas agora todas as músicas nela o deixam louco. Sem problemas. Toque na guia Meus Sonos na parte inferior esquerda do aplicativo> Role para baixo até Listas de reprodução do Sonos> Toque no título das Listas de reprodução> Toque na lista de reprodução que você deseja editar> Clique nos três pontos no canto superior direito> Editar lista de reprodução. A partir daqui, você pode excluir músicas ou reordená-las.

O My Sonos também mostrará sua história musical, se você permitir. Reproduzido recentemente, quando ativado, permitirá acessar rapidamente as músicas reproduzidas recentemente na seção Meus Sonos do aplicativo.

Clique em Meus Sonos no canto inferior esquerdo> Vá para Reproduzido Recentemente> Ativar.

Você pode ter tocado Ed Sheeran repetidamente nos últimos dois meses e agora está cansado dele, para não vê-lo aparecer na seção Reproduzida Recentemente de Meus Sonos. Não se preocupe.

Clique em Meus Sonos> Toque no cabeçalho Reproduzido Recentemente> Clique em Editar no canto superior direito> Exclua as músicas que você não deseja que apareçam ou pressione Limpar Tudo na parte inferior.

A fila é para aqueles dias em que você deseja uma seleção de músicas aleatórias em vez de selecionar um álbum ou lista de reprodução específica que você ou outra pessoa já criou.

Toque na guia Pesquisar na parte inferior do aplicativo> Selecione Músicas na barra na parte superior> Digite qualquer título da música na barra de pesquisa> Toque nos três pontos à direita do título da música depois de encontrá-la> Adicionar até o final da fila.

Se você deseja editar a Fila ou ver quais músicas adicionou à Fila, acesse a guia Salas na parte inferior do aplicativo. A partir daqui, expanda a seção que está sendo reproduzida na parte inferior e toque nas duas linhas ao lado do nome da sala na parte superior. Você pode limpar, editar ou salvar a fila tocando na respectiva opção na parte inferior da tela.

Editar permitirá arrastar e soltar as músicas na ordem desejada, enquanto Salvar permitirá que você salve a Fila como uma lista de reprodução e dê um nome a ela. Ele aparecerá em Listas de reprodução do Sonos, para que você possa encontrá-lo facilmente da próxima vez que desejar essa mistura aleatória.

A idéia de um sistema com várias salas é permitir que você toque música em várias salas. Para agrupar alto-falantes ou desagrupá-los, toque na guia Salas na parte inferior do aplicativo> Seus alto-falantes do Sonos aparecerão em uma lista> Clique em Agrupar no alto-falante que você deseja agrupar> Marque ou desmarque vários alto-falantes. Os marcados tocarão a mesma música.

Também é possível agrupar quartos com um toque. Para fazer isso, pressione e segure o botão play em qualquer alto-falante do Sonos para agrupá-lo em uma sala que já esteja tocando. Se uma música diferente estiver sendo reproduzida em salas diferentes, pressione e segure a reprodução no alto-falante que você deseja agrupar até ouvir o som desejado.

Para tocar músicas diferentes em diferentes alto-falantes do Sonos, você só precisa selecionar o que deseja que cada alto-falante toque e agrupar os alto-falantes que deseja tocar a mesma música juntos. Uma vez agrupados, você pode selecionar o que deseja que cada grupo de alto-falantes ou um único alto-falante reproduza.

Como mencionado acima, os alto-falantes são acessados tocando na guia Salas na parte inferior do aplicativo. A partir daqui, você pode agrupá-los ou desagrupá-los.

O Sonos suporta mais de 100 serviços de música, desde os suspeitos do costume, como Spotify , Apple Music e Amazon Music, até os serviços menos conhecidos. Vale a pena adicionar todos os serviços aos quais você está inscrito, se desejar a melhor experiência possível.

Para adicionar um serviço de música, vá para a guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo> Serviços e voz> Toque em Adicionar um serviço em Música e conteúdo> Toque no respectivo serviço de música da lista ou pesquise usando o ícone de pesquisa no canto superior direito > Adicionar ao Sonos> Entrar.

É muito fácil procurar uma música, álbum, artista, estação de rádio, podcast, compositor ou mesmo gênero no Sonos. O uso da função de pesquisa no aplicativo Sonos pesquisará todos os serviços de música nos quais você está conectado, permitindo reproduzir o que encontrou com apenas mais alguns cliques.

Vá para a guia Procurar na parte inferior do aplicativo para pesquisar em um serviço de música específico em que você fez login ou abra a guia Pesquisa, também na parte inferior do aplicativo, e comece a digitar na barra de pesquisa na parte superior, garantindo que você selecionou o tipo de música que você está procurando, como música ou álbum.

Deseja garantir que sua casa ou escritório nunca fique em silêncio? Você pode ativar o recurso Crossfade ao ouvir um álbum, permitindo que uma música da Beyonce se misture diretamente na próxima. Para fazer isso, toque nos três pontos à direita do título da música na tela Em Execução> Ativar / Ativar Crossfade.

Deseja acordar com sua música favorita, fazer com que sua Playbar, Beam, Playbase ou Arc ative quando uma partida começar, para que você não perca o pontapé inicial, ou toque algumas músicas no meio do dia para estimular seu animal de estimação? Toque na guia Configurações no canto inferior direito do aplicativo Sonos> Sistema> Alarmes> Adicionar alarme> Defina hora, sala, música, frequência e volume> Salvar.

Você pode escolher por quanto tempo deseja tocar o alarme e ativar ou desativar os alertas sonoros em Opções. Também é possível enviar as configurações de alarme para outros alto-falantes do Sonos em outras salas tocando na sala e alternando ou marcando a opção Incluir salas agrupadas. Também podem ser definidos alarmes diferentes para cada alto-falante Sonos em sua casa.

Se você definir um alarme por comando de voz, poderá encontrá-lo no aplicativo Alexa ou Google Assistant em vez do aplicativo Sonos.

Se você gosta de adormecer com música, pode fazer com que o alto-falante do Sonos toque uma canção de ninar ou sua versão de uma canção de ninar. Escolha o álbum, música ou estação para a qual deseja adormecer e abra a tela Reproduzindo Agora, que é a que possui a arte do álbum e o controle de volume.

Depois disso, toque nos três pontos> Selecione Sleep Timer> Escolha a Duração. Você tem a opção de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora ou 2 horas.

O TuneIn Radio é gratuito no Sonos, mas não é apenas útil para ouvir sua estação de rádio favorita. Você pode usá-lo para substituir os comentaristas de TV pela sua equipe de comentários de rádio favorita, por exemplo.

Toque na guia Procurar na parte inferior do aplicativo> Rádio da TuneIn> Selecionar categoria ou procure a estação que deseja. Não tenha medo de experimentar novas estações, pois é grátis.

Se você possui uma Playbar, Arc, Beam ou Playbase, existe um recurso chamado Speech Enhancement que aprimora o som das vozes, garantindo que você ouvirá comentaristas ou atores e atrizes nos filmes.

Toque na guia Sala> toque na sala com o alto-falante do home theater Sonos em> Toque no ícone de fala quadrado e deixe-o branco para ativar o Aprimoramento de fala.

Este é outro para aqueles com PlayBar, Arc, Beam ou Playbase. A ativação do som noturno aprimora os sons silenciosos e suprime os sons mais altos, para garantir que você não tenha vizinhos batendo à sua porta, pedindo que você abaixe o volume.

Toque na guia Sala> toque na sala com o alto-falante do home theater Sonos em> Toque no ícone da lua e coloque-o em branco para ativar o Som noturno.

Deseja ouvir os comentários de futebol do banheiro ou ter a MTV tocando em toda a sua casa? Se você possui um Playbar, Beam ou Playbase, agrupe-o com os outros alto-falantes do Sonos em sua casa, onde deseja ouvir o que está tocando na sua TV.

Abra a guia Salas na parte inferior do aplicativo> Toque em Grupo na sala onde sua Playbar, Arc, Beam ou Playbase está> Marque os alto-falantes que você deseja vincular a ele.

Ame seus amigos, mas odeie o gosto musical deles? Não tem problema, basta tocar sua própria música através dos alto-falantes do Sonos. Você precisará acessar o Wi-Fi, mas, quando estiver ligado, abra o aplicativo Sonos e adicione as músicas que você gosta na fila.

Dizemos história para dormir, mas pode ser qualquer mensagem gravada de familiares, amigos ou entes queridos que você queira encher sua casa. Peça ao gravador para enviar o arquivo MP3, sincronize-o com a sua biblioteca de músicas e você poderá reproduzi-lo usando o recurso Neste iPhone / Dispositivo.

Se você quer saber com que frequência ouve Taylor Swift ou Fleetwood Mac, inscreva-se na Last.fm online é a maneira de descobrir. Entre na Last.fm no aplicativo Sonos e ele mostrará seus hábitos de escuta.

Se você quiser testar os recursos mais recentes antes que eles sejam lançados corretamente, inscreva-se no Programa Beta para experimentar o software de pré-lançamento. Para participar, vá para os três pontos no canto inferior direito do aplicativo> Configurações> Configurações avançadas> Programa Beta> Participar do programa Beta.