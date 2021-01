Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos oferece um recurso de software chamado Trueplay, que visa melhorar o som de seus alto-falantes Sonos existentes. O software foi projetado para permitir que os usuários coloquem seus alto-falantes Sonos onde quiserem, até mesmo em um armário, e ainda assim obter uma boa qualidade de som.

Trueplay permite que você sintonize seu alto-falante Sonos para a sala em que está localizado usando um processo simples passo a passo através do aplicativo Sonos. Detalhamos o processo Trueplay abaixo, mas se você quiser mais informações sobre como o processo funciona, você pode ler nosso recurso explicado pelo Trueplay .

Trueplay é oferecido para todos os alto-falantes Sonos, incluindo Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam e Arc . Também está no portátil Sonos Move , mas este alto-falante oferece ajuste automático Trueplay.

Trueplay requer um dispositivo Apple rodando iOS 7 e superior para o processo de ajuste, bem como os usuários levantando do sofá. A configuração de ajuste não pode ser feita atualmente com um dispositivo Android porque há muita variação em termos de microfones, mas a Sonos disse que está trabalhando nisso.

Para iniciar o processo Trueplay: Abra o aplicativo Sonos> toque na guia Configurações no canto inferior direito da tela> Sistema> Toque no alto-falante que deseja sintonizar Trueplay> Toque em Trueplay na seção Som> Toque em Ajuste Trueplay> Continuar .

Trueplay usa o microfone em seu dispositivo iOS para ouvir os sons de teste emitidos pelo alto-falante Sonos que você está ajustando, então a primeira etapa do processo Trueplay é conceder acesso ao microfone.

Assim que o aplicativo Sonos tiver acesso ao microfone, você poderá iniciar o processo Trueplay. Certifique-se de que você não tem uma capa no seu dispositivo iOS.

Mova o alto-falante Sonos que você está prestes a sintonizar para a posição que planeja deixá-lo. O processo Trueplay irá sintonizar o alto-falante especificamente para sua colocação, então se você movê-lo, mesmo para o outro lado da sala, vale a pena voltar a certifique-se de obter o melhor som possível.

Para sintonizar novamente um alto-falante, siga as etapas no início desta seção.

Seu dispositivo iOS precisa ser segurado de uma certa maneira para captar os sons de teste com precisão. O microfone precisa estar na parte superior, então você precisa virar o iPhone ou iPad de cabeça para baixo.

Isso significa que qualquer um dos dispositivos seria mantido em uma posição vertical com o botão Home (para iPhone 8 e anteriores) na parte superior, ou o entalhe de ID de rosto (para dispositivos iPhone X e mais recentes) na parte inferior.

O microfone do seu dispositivo iOS irá então garantir que o ambiente que você está ajustando esteja silencioso o suficiente. Sem falar, sem TV, sem música. Super silêncio é necessário para Trueplay funcionar.

Se houver muito barulho na sala, uma mensagem de erro aparecerá dizendo que você deve calar a boca. Você pode selecionar tentar novamente ou cancelar a sintonia se não for o momento certo para ficar quieto.

Existe um vídeo muito curto (menos de um minuto) que irá guiá-lo através de como executar a técnica de ajuste. Vale a pena assistir para ter certeza de fazer certo da primeira vez, caso contrário, você terá que repetir todo o processo.

Assim que você pressionar Begin Tuning, o alto-falante Sonos que você está ajustando começará a emitir uma série de sons de teste. Em seguida, você precisará caminhar lentamente pela sala e balançar seu dispositivo suavemente para cima e para baixo, como mostra o vídeo.

Sem correr e sem acenar com o braço como se tivesse acabado de ver um amigo perdido há muito tempo. Você terá que fazer isso de novo se você se empolgar ou não se incomodar em se mover adequadamente. É simples, mas uma arte. Toque em Iniciar ajuste quando estiver pronto.

Para Playbar, Playbase, Beam e Arc, você precisará executar a técnica de ajuste duas vezes. Na primeira vez, você se sentará no lugar onde normalmente assistiria sua TV, permitindo que a Sonos equilibre o som de seu alto-falante. Na segunda vez, você caminhará conforme descrito acima, seguindo o mesmo procedimento de outras caixas acústicas Sonos.

Você precisa continuar acenando e caminhando até que o som de teste pare, então nem pense em apertar o botão start e sentar no sofá.

Se você não consegue lidar com 45 segundos de caminhada e acenando, pode cancelar o processo de ajuste batendo na cruz no centro. Mas se você chegar ao fim, sem que a tela de erro apareça, você sintonizou com sucesso o alto-falante na sala e deverá notar uma diferença no som. Quanto mais você ouve, melhor deve ser o som do alto-falante.

Escrito por Britta O'Boyle.