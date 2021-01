O que é Sonos Trueplay e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sonos Trueplay é um recurso de software que permite que qualquer pessoa que tenha um alto - falante Sonos sintonize-o especificamente para a sala em que está. De maneira semelhante a como alguém pode ajustar um sistema de alta fidelidade profissional, o Sonos Trueplay traz essa tecnologia de uma maneira gerenciar e compreender o formato.

Existem muitos fatores que afetam a maneira como um alto-falante soará quando colocado em uma sala. A ideia do Trueplay é reconhecer esses fatores e calibrar-se de acordo para fazer com que o respectivo alto-falante Sonos soe o melhor possível com esses fatores considerados.

Sonos Trueplay foi projetado para permitir que você coloque qualquer alto-falante Sonos onde quiser. Você poderia colocar um Sonos One atrás da cortina ou um Sonos Five em um armário e a ideia é que isso não importasse em termos de saída de som.

O software Trueplay analisará todos os fatores acústicos que podem afetar a qualidade do som de um alto-falante, como tamanho da sala, layout, decoração e localização do alto-falante. Em seguida, ele ajustará como cada tweeter e woofer produz som para garantir que o alto-falante soe o melhor possível onde quer que esteja.

A empresa diz que você não deve ter que pensar onde colocar um alto-falante. Você deve ser capaz de colocá-lo onde quiser e a Sonos torna isso mais possível com Trueplay.

Para que o Trueplay faça seu alto-falante Sonos soar tão bom quanto possível no ambiente em que está, você tem que passar por um processo de ajuste - a menos que você tenha o Sonos Move , que executa o ajuste Trueplay automaticamente.

Ao contrário de outros processos de afinação, a afinação Trueplay em todos os alto-falantes Sonos, exceto o Sonos Move, leva três minutos e é muito simples e fácil. Para o Sonos Move, leva cerca de 30 segundos para fazer automaticamente os ajustes necessários.

O aplicativo Sonos solicitará que você comece a afinar e, após seguir as etapas, emitirá uma série de sons de teste. Esses sons são compostos de três propriedades - ruído marrom, sons de pulso que permitem ecos e uma varredura de frequências.

O microfone em seu dispositivo iOS ( dispositivos Android não suportados) detecta como esses sons reagem ao ambiente em que você está medindo como as ondas sonoras refletem nas paredes, móveis, vidros e outras superfícies, enquanto para o Sonos Move, o na matriz de microfone cuida dessa parte. Esta informação é então usada para criar um perfil acústico da sua sala, gravando o quão alto as várias frequências soam conforme você se move.

Uma combinação de equalizador e técnicas de filtragem é então criada pelo software Trueplay para corrigir essas frequências para que a música soe da maneira que o artista pretendia seguir o processo de afinação.

Sonos diz que o alto-falante sabe como deve soar e Trueplay diz como ele não soa, permitindo que ele se afine para soar melhor. A empresa também diz que Trueplay não mudará nada que não precise ser mudado.

Como mencionamos, o aplicativo solicitará as etapas se você tiver qualquer alto-falante Sonos diferente do Sonos Move. A sala que você está ajustando precisa ser o mais silenciosa possível para que o processo funcione, mas a Sonos adicionou algoritmos que cancelam ruídos como o latido de um cachorro.

Há um vídeo no aplicativo para mostrar o que fazer, mas quando os sons mencionados acima começarem, você deverá segurar seu dispositivo iOS em sua mão e movê-lo para cima e para baixo, enquanto caminha pela sala. Aqueles com um movimento Sonos só precisam colocar o alto-falante onde quiserem e o Trueplay acontecerá sem você tocar em nada.

Para outras caixas de som Sonos, você precisa caminhar o máximo possível pela sala, mas não muito rapidamente, e também precisa se certificar de que seu braço está se movendo para cima e para baixo da cabeça à cintura, conforme o vídeo mostra, caso contrário, os sons serão interrompidos e o aplicativo solicitará que você tente novamente.

Leva 45 segundos para fazer a parte de ajuste real se você fizer certo e não precisará fazer novamente, a menos que mova o alto-falante para uma sala diferente ou mude sua orientação. Mesmo em um corte de energia, o alto-falante se lembrará da configuração da sala.

O Sonos Trueplay requer um dispositivo Apple que funcione no iOS 7 e superior. Pode ser um iPad, iPhone ou iPod Touch e você só precisa dele por alguns minutos que mencionamos antes para fazer a configuração. Se você estiver no Android ou Windows e não tiver dispositivos Apple em casa, você precisará convidar um amigo iOS e pedir o dispositivo emprestado por alguns minutos para configurar o Trueplay.

A Sonos está trabalhando para fazer o ajuste Trueplay funcionar com dispositivos Android, mas atualmente há muitas variações nos dispositivos Android quando se trata de microfones. A empresa diz que mesmo o mesmo dispositivo em uma operadora diferente fornecerá resultados variados e, portanto, está demorando mais para configurar.

Todos os nossos alto-falantes Sonos foram ajustados usando Trueplay e a diferença é definitivamente perceptível. Nós reajustamos todos os nossos alto-falantes sempre que os movemos e definitivamente diríamos que vale a pena fazer.

A afinação Trueplay não demora muito, é muito fácil de fazer e se vai tornar um alto-falante existente melhor, por que não?

Sonos Trueplay está disponível gratuitamente para todas as caixas de som Sonos compreendendo Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5, Play: 5 (2015) , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam e Arc . Também está no Sonos Move, mas na forma de Trueplay automático, como mencionamos acima.

Escrito por Britta O'Boyle.