(Pocket-lint) - A Sennheiser anunciou o Ambeo Soundbar Plus na feira tecnológica IFA em Berlim, trazendo uma alternativa mais barata e "mais compacta" para o original - e excelente - Ambeo Soundbar que foi lançado em 2019.

O modelo original está sendo rebatizado para a Ambeo Soundbar Max, distinguindo-a como a maior das duas opções no portfólio de barras de som da Sennheiser, enquanto o modelo Plus reivindica ser a "primeira barra de som autônoma do mundo 7.1.4".

Sennheiser diz que a Ambeo Soundbar Plus oferecerá auto-calibração para "ler as propriedades acústicas de uma sala e depois posicionar sete alto-falantes virtuais ao redor do ouvinte, além de mais quatro sobrecargas".

A empresa também diz que você poderá experimentar "a profundidade, o impacto e a amplitude de um cinema em casa - sem o barulho de cabos extras ou alto-falantes satélites".

O Ambeo Soundbar Plus suportará Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio e MPEG-H Audio, e como o Ambeo Soundbar Max, você encontrará Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Tidal Connect. Também tem o Chromecast embutido para o Google Assistant, e o Alexa está embutido também.

A Sennheiser também anunciou o Ambeo Sub junto com o Ambeo Soundbar Plus, que é um subwoofer autônomo que oferece um woofer de 8 polegadas com um amplificador Classe-D de 350W. Diz-se que ele oferece uma resposta de freqüência até 27Hz e você será capaz de ligar até quatro Ambeo Sub juntos em uma única configuração.

O Sennheiser Ambeo Soundbar Plus custará £1299 no Reino Unido e $1499,95 nos EUA, enquanto o Ambeo Sub custará £599 no Reino Unido e $699,95 nos EUA. Ambos estão disponíveis para pré-encomenda agora e chegarão às lojas no dia 22 de setembro.

Escrito por Britta O'Boyle.