Samsung Galaxy Home Mini 2 "produção iniciada"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung iniciou a produção de seu segundo alto-falante inteligente e, esperançosamente, desta vez estará disponível ao público.

O Samsung Galaxy Home Mini 2 será a segunda mordida da cereja para o fabricante coreano, tendo lançado seu último modelo apenas na Coréia e não para consumidores em todo o mundo.

Pouco se sabe sobre isso atualmente, mas o vazador online Max Jambor afirma que "não está muito longe". Um tweet de acompanhamento dele também afirma que está em produção.

Em outras palavras: a produção começou. https://t.co/0MpGv7qez4 — Max Jambor (@MaxJmb) 12 de janeiro de 2022

A Samsung há muito queria fazer parte da mensagem do alto-falante inteligente, com seu próprio rival com tecnologia Bixby para o Apple HomePod, o Nest Audio do Google e o Amazon Echo.

No entanto, embora tenha havido muita conversa sobre o Galaxy Home Mini original estar disponível universalmente, isso nunca aconteceu por um motivo ou outro.

Considerando que um novo evento Unpacked está chegando - previsto para 8 de fevereiro de 2022 -, podemos finalmente ver o lançamento da última iteração lá. Para ser justo, porém, estamos dizendo isso há algum tempo e, embora não duvidemos das ambições da Samsung, ainda não apostaríamos a casa nisso.

As melhores ofertas de alto-falantes da Black Friday 2021: quais alto-falantes sem fio têm desconto? Por Cam Bunton · 29 Novembro 2021 Os alto-falantes Bluetooth são muito apreciados na Black Friday. Aqui está um resumo dos melhores descontos disponíveis este ano.

Nem apostamos que não virá com Alexa e/ou Google Assistant, se vier.

Escrito por Rik Henderson.