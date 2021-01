As barras de som de 2021 da Samsung incluem uma besta de 11.1.4 canais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou duas novas barras de som para 2021 que aumentam as expectativas quando se trata de áudio de sala inteira.

O modelo principal do ano é o Samsung HW-Q950A - uma atualização para o Q950T lançado no final de 2020. Esse modelo oferecia 9.1.4 canais, enquanto seu substituto é um sistema de 11.1.4 canais.

Ele adiciona alguns drivers de disparo lateral aos alto-falantes traseiros sem fio para ampliar ainda mais a paisagem sonora. A barra e as traseiras também possuem unidades de disparo para o suporte de altura Dolby Atmos / DTS: X.

Um subwoofer sem fio também está incluído.

Outra novidade é o recurso de calibração Q que funciona em combinação com as mais recentes TVs da série Q da Samsung. o sistema de som usa um microfone embutido na TV para julgar a melhor assinatura de som com base na sua sala.

A barra também será habilitada para Apple AirPlay 2 pela primeira vez e terá HDMI eARC integrado para conexão automática e fácil à sua TV ou receptor de AV.

Outra barra de som 3.1.2 - a Samsung HW-Q800A - também foi anunciada. Também suporta Dolby Atmos, DTS: X, Apple AirPlay 2 e HDMI eARC.

Ambas as barras vêm com conectividade Amazon Alexa e Bluetooth.

O preço ainda não foi revelado, já que é estimada a data de lançamento. Atualizaremos se e quando ouvirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.