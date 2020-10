Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Prime Day está aqui e as vendas não estão decepcionando. Atualmente, a Amazon está realizando seu quinto evento anual de vendas, onde está reduzindo os preços de todos os tipos de eletrônicos e tecnologia. Por exemplo, há uma nova barra de som e subwoofer da Samsung com um desconto de quase 50%.

A Amazon US reduziu o preço do HW-R60C 3.1 Channel Soundbar da Samsung para US $ 185, completo com subwoofer sem fio. A barra de som pode transmitir música através do seu dispositivo móvel com conectividade Bluetooth tão fácil quanto pode explodir o som da sua TV.

Este sistema de som surround é configurado para manter seu centro de entretenimento livre de cabos excessivos, com a barra de som e o subwoofer conectados à TV sem fio. Há também um kit surround sem fio opcional, para adicionar alto-falantes extras ao seu sistema posteriormente.

A Samsung enfatiza que não se trata apenas de tornar as explosões mais altas. A barra de som de 3.1 canais vem com um canal central dedicado projetado para garantir que você ouça todos os diálogos, mesmo sussurros, claramente.

Os membros Prime podem economizar cerca de 30 por cento na barra de som HW-R60C e subwoofer sem fio para o Prime Day e comprá- lo por $ 185.

Para ver como este kit se compara a outras barras de som disponíveis, consulte nosso resumo.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem obter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.