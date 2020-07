O Samsung HW-Q950T oferece 9.1.4 canais e já está disponível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está lançando duas adições às barras de som topo de gama da série Q, incluindo a HW-Q950T, capaz de fornecer 9.1.4 canais de som.

O modelo premium inclui dois alto-falantes traseiros sem fio, além de estender o palco sonoro para ser mais amplo, com dois drivers de canal esquerdo e direito adicionados à solução 7.1.4 principal da empresa anterior.

A Samsung também inclui um subwoofer sem fio. O qual também está disponível com o HW-Q900T (um sistema semelhante que vem sem os satélites sem fio extras).

O Q950T e o Q900T são compatíveis com Dolby Atmos, juntamente com os certificados DTS: X e DTS. Eles também são capazes de reproduzir Dolby True HD.

Se um usuário tiver uma TV Samsung 2020 QLED, as barras poderão funcionar com os alto-falantes integrados do aparelho, para aumentar a experiência surround usando a tecnologia Q-symphony proprietária do fabricante.

As barras de som vêm embaladas em material acústico Kvadrat e foram ajustadas pelo Audio Lab.

"Em colaboração com o Audio Lab nos EUA, conseguimos desenvolver um som surround multidimensional que pode ser mais acessível em casa, o que antes só era possível com um sistema de home theater separado", disse o chefe de marketing de negócios da Samsung , Seong Cho.

"Além de melhorar a qualidade do som, também nos concentramos em ajustar a estética do design da barra de som usando tecidos ecológicos, fabricados pela marca dinamarquesa Kvadrat."

Preços e disponibilidade exata ainda não foram revelados.