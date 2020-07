Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung lançou duas barras de som compactas de 4,0 canais que simplificam as coisas, mas ainda estão repletas de recursos.

O Samsung S60T e S61T já estão disponíveis no Reino Unido, em preto e branco, respectivamente. Cada um custa £ 399.

Com exceção de seus esquemas de cores, ambos são idênticos em especificações e capacidades. Cada um deles possui alto-falantes inteligentes, com streaming Wi-Fi e Alexa integrados. Você também pode usar o aplicativo Samsung SmartThings para vincular o sistema às suas contas Spotify, Deezer ou Tune In para reproduzir músicas ou estações de rádio digital.

A saída do alto-falante é de 180W com todos os canais levados em consideração. Dois dos canais estão voltados para a frente, enquanto o outro par está alojado nas extremidades da barra como "alto-falantes". Eles trabalham com a tecnologia proprietária de feixe acústico da Samsung para ampliar bastante o palco sonoro.

Alto-falantes Samsung sem fio adicionais podem ser adicionados para um sistema de som surround mais completo.

As barras de som são cobertas com material acústico Kvadrat.

Outro modelo será adicionado à linha no final de julho. O Samsung S40T é menor e mais compacto ainda, com a conexão múltipla Bluetooth integrada para ser alimentado de duas fontes diferentes.

Seu preço e disponibilidade exata ainda não foram revelados.

squirrel_widget_272512