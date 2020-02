Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O site sul-coreano de Samsun disse que o Galaxy Home Mini será lançado na Coréia do Sul este mês.

De acordo com o post (via Android Police ), o alto-falante inteligente será lançado em 12 de fevereiro por 9.000 KRW (cerca de US $ 83). Embora a publicação tenha sido removida, sugere que o orador chegará no início de 2020 a um preço acessível.

Em janeiro, o alto-falante inteligente Samsung Galaxy Home Mini finalmente recebeu uma janela de lançamento. O CEO do negócio de eletrônicos de consumo da Samsung, Hyunsuk Kim, revelou durante a CES 2020 que o pequeno dispositivo Echo Dot / Google Home Mini estará disponível no "início de 2020".

Alimentado pela marca de áudio AKG, de propriedade da Samsung, o Galaxy Home Mini é principalmente envolto em tecido e, como seus dispositivos pares, possui controles de volume e toque mudo na parte superior. É um dispositivo Bixby, que oferece reprodução de música e é capaz de controlar uma casa inteligente usando voz. Recentemente, descobrimos que o Home Mini também possui quatro transmissores remotos de infravermelho, para que possa controlar outros dispositivos que usam controles remotos de infravermelho.

Uma coisa que ainda não ouvimos falar é, no entanto, o maior Samsung Galaxy Home, mencionado pela empresa há algum tempo. Não há data de lançamento, linha do tempo ou janela para ele. Agora estamos nos perguntando se foi descartado. Se ouvirmos algo sobre o dispositivo maior, garantiremos contar tudo sobre ele. Por enquanto, você pode exibir a versão Mini em fevereiro no seu calendário.

O próximo evento da Samsung está marcado para daqui a uma semana. Manteremos você informado sobre o anúncio do Home Mini.