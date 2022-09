Roku Wireless Bass e o novo Express para 2022 se juntam à linha de produtos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Roku anunciou um par de novos produtos para o mercado americano - um subwoofer sem fio para combinar com seu Streambar, e uma nova versão do Express streaming device.

O Roku Express de 2022 vem com um par de novas características, em comparação com seu predecessor. Ele agora tem Wi-Fi de banda dupla para uma conectividade sem fio mais estável.

-

Há também um novo processador e mais armazenamento interno, que se combinam para ajudar os canais a carregar mais rapidamente e o dispositivo a se sentir mais ágil.

É semelhante ao HD (1080p) e vem com o controle remoto simplificado de Roku. O preço é o mesmo do último modelo - $29,99. Está disponível para pré-encomenda agora com o envio para iniciar em meados de outubro.

O Roku Wireless Bass é totalmente novo. Ele pode ser emparelhado com um Roku Streambar (incluindo o Streambar Pro), Roku Wireless Speakers, ou Roku TV Wireless Soundbar para adicionar níveis extras de graves à sua configuração de som.

Seu único cabo é para alimentação e, como a maioria dos subfoofers, pode ser colocado em qualquer lugar em uma sala - mesmo fora de vista. Ele só precisa estar a não mais de 30 pés de distância de sua televisão.

O Baixo terá um preço de US$129,99 por conta própria e também vem em um pacote com o Roku Streambar por £249,99.

Você pode pré-encomendar agora a partir do próprio site da Roku ou do Amazon.com. As vendas gerais no varejo começam em 7 de novembro de 2022.

Escrito por Rik Henderson.