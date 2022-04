Atualize seu áudio de jogo com o Razer Leviathan V2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer acaba de revelar o Leviathan V2, uma barra de som compatível com o Razer Chroma que promete uma imersão incomparável para todas as suas necessidades de jogos e entretenimento.

O Leviathan V2 é uma barra de som para PC multi-condutor que foi construída para proporcionar um som impressionante de alta fidelidade com suporte de áudio THX Spatial para uma experiência de jogo imersiva.

A empresa diz que o Razer Leviathan V2 oferece uma experiência sonora rica com um agudos nítidos, graves impressionantemente profundos e um palco sonoro de alcance total.

Os ventiladores Razer terão o prazer de ler que esta barra de som também dispõe de 18 zonas de iluminação com suporte Razer Chroma. Assim, você não só poderá iluminar sua mesa, mas também combinar a iluminação com outros periféricos Razer já em sua mesa. Essa iluminação também inclui a oferta de efeitos de iluminação dinâmicos dentro do jogo, portanto, deve resultar em uma experiência que chama a atenção.

Esta é uma barra de som de 65W com um subwoofer dedicado, dois drivers de 95mm de alcance total, dois radiadores passivos e dois tweeters de 20mm.

Ela também terá opções com e sem fio e é suficientemente fina para caber abaixo de seu monitor de jogos. O que mais você poderia querer?

O Leviathan V2 está configurado para varejo por £229,99 GBP/$249,99 USD/$249,99.

Escrito por Adrian Willings.