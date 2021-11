Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Pure relançou sua linha Evoke de rádios digitais conectados, introduzindo novos designs, recursos e foco.

Existem três novos modelos - Pure Evoke Spot, Evoke Play e Evoke Home - que se adaptam a diferentes orçamentos e cenários.

O Pure Evoke Spot é o menor do grupo, com DAB + e conectividade com a Internet para ouvir rádio e Spotify Connect para transmitir música de um telefone ou tablet. O Bluetooth também está a bordo para enviar faixas armazenadas em um aparelho ou de outros serviços de streaming.

Ele tem uma tela colorida dobrável de 2,4 polegadas, quatro botões predefinidos e um único alto-falante de faixa completa de 3 polegadas. A potência total de saída é de 20W. Custa £ 179,99.

O Pure Evoke Play é um modelo avançado. Ele também possui DAB +, conectividade de rádio pela Internet, Bluetooth e Spotify Connect, mas aumenta a vantagem com a configuração do alto-falante.

É estéreo e possui dois tweeters de cúpula macia de 0,78 polegadas (20 mm) e um único woofer de 3,5 polegadas. A potência total de saída é de 40W. O preço é de £ 249,99.

Finalmente, o Pure Evoke Home é o maior e mais capaz da série.

Ele tem toda a conectividade e recursos de seus irmãos, mas adiciona um slot de CD e mais potência, oferecendo uma configuração estéreo para até 100W de potência total de saída.

A tela flip-up também é maior - com 2,8 polegadas - enquanto um woofer adicional de 3,5 polegadas é adicionado ao mesmo conjunto que o Play.

The Spot and Play estão disponíveis para pré-encomenda agora no próprio site da Pure nas cores preto café e branco algodão. O Evoke Home estará disponível para encomenda a partir de dezembro.

