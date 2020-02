Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Após o lançamento do Pure StreamR no ano passado, o especialista em rádio digital anunciou agora a venda do menor 10W StreamR Splash - um alto-falante inteligente de £ 130 que, como o próprio nome sugere, também é à prova dágua.

Além de ser um rádio digital DAB + (também FM) e um alto-falante Bluetooth, o StreamR usa o Amazon Alexa que funciona através do aplicativo Pure Home no seu telefone - você também usa o aplicativo Pure Home para configurar o alto-falante inicialmente. Possui um botão de ação no centro para que você possa chamar o Alexa e os quatro cantos do painel de controle superior são predefinidos.

Obviamente, você pode usá-lo com vários outros serviços de música usando Bluetooth do seu telefone e pedir ao Alexa para transmitir estações de rádio também. Além disso, há um cabo auxiliar de 3,5 mm se alguém tiver um iPod ou um telefone com um conector de 3,5 mm.

O alto-falante possui uma duração razoável de 20 horas de bateria, enquanto também há um cabo elástico destacável, se você quiser conectá-lo a uma mochila, carrinho de festival ou barraca.

A única desvantagem do StreamR é o peso de 337g - se você estiver em movimento, é um pouco caro para carregar consigo mais do que o que mais está na sua bolsa.

Coincidentemente, a classificação IP67 à prova de água e poeira é semelhante à de muitos telefones e significa que o StreamR Splash oferece proteção contra imersão em água com profundidade de até um metro por até 30 minutos. É aconselhável não mergulhá-lo, mas é ótimo saber que ele sobreviverá se você jogá-lo na piscina / derramar uma bebida por cima / deixá-lo na chuva.

O StreamR Splash já está disponível em carvão (preto) ou cinza-pedra.