Os novos rádios portáteis Pure oferecem uma escolha de DAB +, rádio de internet e opções de Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em rádio DAB Pure revelou uma gama revisada de novos modelos Elan portáteis que oferecem uma mistura de opções - DAB +, rádio de Internet e Bluetooth são todos atendidos dependendo do modelo.

Na verdade, a linha Elan apresenta três modelos que podem ser alimentados com um cabo USB ou baterias AA.

O Elan DAB + (£ 39,99), Elan Connect (£ 69,99) e Elan Connect + (£ 89,99) vêm em Cinza Pedra ou Carvão. Todos os três dispositivos têm uma aparência bastante semelhante, mas há naturalmente uma variedade de diferenças entre eles.

Cada um possui recursos como várias estações predefinidas, alarmes e temporizadores. O modelo básico faz DAB / FM mais Bluetooth, com 20 predefinições por fonte de rádio e três botões de acesso rápido.

Subindo de preço, o Elan Connect adiciona estações de rádio da Internet ao lado de DAB + e Bluetooth. Finalmente, o Elan Connect + é uma versão estéreo levemente aprimorada com DAB +, rádio de Internet e Bluetooth.

Todos os rádios incluem configurações de graves ajustáveis.

Apesar da ascensão do rádio na Internet e dos alto-falantes inteligentes, o DAB ainda é muito bem-sucedido no Reino Unido - no ano passado, foi relatado que mais de 82 milhões de unidades DAB já haviam sido vendidas, sendo cerca de metade delas no Reino Unido.

Escrito por Dan Grabham.