(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day começa na terça-feira 12 de julho de 2022 e se estende até o dia seguinte. No entanto, também há acordos e barganhas que aparecem no local.

Seu 4º gênero Amazon Echo Dot já está disponível com 42 por cento de desconto, por exemplo - agora com um preço de apenas £29. No entanto, há um negócio ainda melhor com o falante inteligente.

Os membros Prime podem obter dois Echo Dots de 4ª geração por apenas £37,98 ao usar o código de desconto DOT4 no checkout. Considerando dois dispositivos, normalmente, você terá um par de centavos de falta de £100, ou seja, mais de 64 por cento de desconto.

Para obter o desconto extra, você precisa adicionar dois pontos Amazon Echots em Branco Glaciar, Carvão Vegetal ou Azul Crepúsculo à sua cesta e então, no checkout, digite DOT4 na barra de código do cartão presente/promoção em "Forma de pagamento". Pressione Aplicar e você verá o desconto extra no preço final.

Amazon Echo Dot (4ª geração) x 2 - economizar 64% A última versão do Amazon Echo Dot suporta áudio HD sem perdas e é uma das formas mais limpas e fofas de colocar o Alexa em sua casa. Está disponível em Glacier White, Charcoal ou Twilight Blue. Normalmente com preço de £49,99 cada, agora você pode obter dois por apenas £37,98. Ver oferta

Como em todos os negócios do Prime Day, este é exclusivo apenas para os membros do Amazon Prime. No entanto, você pode se inscrever hoje para um período experimental gratuito de 30 dias e se beneficiar disso e de todos os descontos que estão vindo em nosso caminho.

A assinatura Prime também inclui a entrega gratuita no dia seguinte de muitos milhares de itens, assinatura Prime Video, Prime Gaming, acesso à Amazon Music e muito, muito mais. Talvez você queira mantê-lo após o período de teste inicial ter terminado.

A Amazon terá muitos outros negócios em seus produtos nos próximos dias. Você poderá encontrar muitos deles em nosso hub UK Amazon Prime Day aqui.

Escrito por Rik Henderson.