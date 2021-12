Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Polk Audio Signa S4 adiciona saídas de alto-falante de disparo ascendente a este pacote combo de barra de som e sub acessível, tornando-se o primeiro sistema compatível com Dolby Atmos da empresa.

Quando analisamos o Signa S3 no início de 2021, ficamos impressionados com sua capacidade de atualizar o áudio da TV - em grande parte graças ao subwoofer incluído - sem quebrar o banco.

O S4 pega esse conceito e aumenta sua capacidade consideravelmente. Enquanto o S3 é um sistema de 2.1 canais, o S4 é um sistema 5.1.2 - o último significando cinco alto-falantes laterais / esquerdo / direito / central no total, um subwoofer e dois alto-falantes integrados de acionamento ascendente.

Isso deve contribuir para um perfil de som muito mais abrangente, daí a capacidade de decodificação Dolby Atmos. O Signa S4 também pode fazer upmix de conteúdo não Atmos para fornecer uma experiência de áudio surround virtual.

Há também uma porta HDMI, com suporte para eARC , permitindo a passagem de conteúdo até 8K - garantindo alguma proteção futura também - enquanto o recurso de controle remoto universal significa que o controle remoto existente da sua TV deve ser capaz de controlar a barra. Isso tornará a configuração e o uso fáceis e fáceis.

O ponto central do apelo do Signa S4 é o preço pedido. É mais caro do que seu antecessor, mas não por uma quantia enorme: está à venda agora, com preços de £ 329 / € 349 / $ 350 que refletem os principais mercados. Parece uma pechincha se você está procurando uma solução Dolby Atmos multifuncional acessível.

