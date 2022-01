Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips anunciou um novo sistema de home theater Fidelio que não apenas fornecerá Dolby Atmos , mas também estenderá sua experiência Ambilight aos alto-falantes traseiros para maior imersão visual.

A nova plataforma AV usa o sistema DTS Play-Fi para conectar os componentes sem fio e de forma inteligente, permitindo que a barra de som Fidelio FB1 se conecte ao subwoofer Fidelio FW1 e aos alto-falantes satélites Fidelio FS1 que fornecem os canais traseiros.

Esses alto-falantes traseiros não apenas proporcionam um som envolvente, mas também possuem luzes LED integradas, para que possam sincronizar com as TVs Philips Ambilight para estender o show de luzes ainda mais na sala.

O Fidelio FB1 é uma barra de som com 15 drivers e saída de 310W. As câmaras esquerda, central e direita são separadas, cada uma com um par de drivers de médio alcance e um tweeter para garantir uma ótima entrega de todos os canais.

Os drivers também são montados na lateral para ampliar o palco sonoro, enquanto os drivers na parte superior da barra expandem a altura para esse efeito Dolby Atmos.

O subwoofer FW1 possui um driver de 8 polegadas, enquanto os alto-falantes satélites FS1 podem funcionar de forma independente ou como parte do sistema de home theater multiroom.

Esses alto-falantes FS1 contêm uma unidade de médio porte de disparo frontal, um tweeter de disparo ascendente e um woofer de disparo descendente, com radiadores passivos para entrega de graves.

O sistema oferecerá controle por aplicativo e poderá ser usado para TV ou música, o que você preferir. A vantagem de usar a plataforma DTS Play-Fi é que você poderá construir os alto-falantes ao redor da TV, sem ter que comprar tudo de uma só vez.

A Philips diz que o novo sistema de barra de som Fidelio ainda está em desenvolvimento e espera dar uma demonstração completa de seu desempenho em setembro de 2022 - imaginamos na IFA 2022 .

Escrito por Chris Hall.