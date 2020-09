Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips anunciou duas barras de som em sua linha Fidelio de produtos de áudio de ponta.

Disponível a partir do último trimestre de 2020, as barras de som Philips Fidelio B97 e B95 vêm com alto-falantes de elevação Dolby Atmos para aumentar a altura de áudio.

O Philips Fidelio B97 é o ligeiramente melhor especificado dos dois. Ele apresenta uma configuração de alto-falantes 7.1.2, com uma unidade principal fina e subwoofer sem fio.

Além disso, dois alto-falantes sem fio podem ser desconectados da unidade principal para serem usados como canais surround esquerdo e direito. Ou eles podem simplesmente ampliar a paisagem sonora como canais frontal esquerdo e direito, se desejar mantê-los conectados.

A barra contém 17 drivers no total, com dois funcionando como unidades de elevação Dolby Atmos de 2,5 polegadas.

O subwoofer abriga um driver de 8 polegadas e é capaz de frequências baixas de até 35Hz.

O sistema principal tem uma potência de saída de 500W, enquanto o sub é de 240W.

O Philips Fidelio B95 também vem com unidades de driver de elevação Dolby Atmos, mas é classificado como 5.1.2. No total, há 14 motoristas dentro do bar.

Ele também inclui um subwoofer sem fio, com a barra principal capaz de 450W e o sub, como acima, 240W.

Assim como o Dolby Atmos, o B97 e o B95 são certificados pelo IMAX Enhanced. Eles também possuem duas conexões HDMI 2.1 eARC mais passagem 4K.

Bluetooth, Apple Airplay e DTS Play-Fi estão a bordo, sendo que o último permite que as barras se conectem a outras caixas acústicas multi-cômodas da gama Philips Wireless Home System .

Cada um deles é compatível com Amazon Alexa e Google Assistant.

O Fidelio B97 terá o preço de £ 999,99 (€ 1.119), e o Fidelio B95, de £ 799,99 (€ 899).

Escrito por Rik Henderson.