Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips revelou um sistema de áudio sem fio para várias divisões que não apenas amplia os recursos de som de sua configuração doméstica, mas também contém luzes LED que podem se conectar a uma TV Ambilght e aumentar o show de luzes.

Os alto-falantes no sistema doméstico sem fio Philips TV & Sound usam a tecnologia DTS Play-Fi para se conectar e sincronizar uns com os outros em uma rede Wi-Fi doméstica.

Os novos alto-falantes W6505 e W6205 serão lançados no último trimestre de 2020, enquanto cinco soundbars compatíveis em uma nova série 8000 serão lançadas a partir de setembro. Além disso, as também recém-anunciadas barras de som Fidelio B95 e B97 de última geração e todas as TVs Ambilight 2020 suportam o mesmo sistema.

Os alto-falantes sem fio W6505 e W6205 também vêm com luzes LED, portanto, podem ser conectados a uma TV Philips compatível com Ambilight e expandir o efeito ainda mais em uma sala.

Portanto, além de proporcionar uma experiência de home theater, eles podem aprimorar a iluminação envolvente nas laterais e traseiras.

O W6205 é um alto-falante verticalmente orientado com um tweeter de cúpula macia de 1 polegada e woofer de 3,5 polegadas, suportado por dois radiadores passivos. Há 40W de potência a bordo.

O W6505 é maior e projetado para ser colocado horizontalmente. Ele contém dois tweeters de cúpula macia de 1 polegada e dois woofers de 3,5 polegadas, com um amplificador capaz de até 80W de saída.

Eles vêm com conectividade Bluetooth, Chromecast e Apple Airplay 2, bem como DTS Play-Fi, e são compatíveis com Alexa e Google Assistant (por meio de dispositivos externos).

Os preços dos alto-falantes sem fio ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.