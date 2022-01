Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic lançou uma edição Final Fantasy XIV de sua caixa de som vestível para jogos SoundSlayer GN01 .

Anunciado pela primeira vez durante a Gamescom em 2021, o alto-falante fica em seu pescoço como um travesseiro de viagem e oferece uma experiência de som surround pessoal mais precisa do que um par de fones de ouvido.

Isso porque ele contém quatro alto-falantes de alcance total ao redor da banda, além de um microfone com cancelamento de eco e ruído para bate-papo no jogo.

A nova edição foi criada com a equipe do Final Fantasy Online e é adornada com decalques dedicados para os fãs da popular série MMORPG.

O alto-falante pode ser conectado a praticamente qualquer fonte de jogos por meio de USB ou de seu conector de 3,5 mm (em um DualSense ou Xbox Wireless Controller, por exemplo).

Ele vem com três modos de áudio específicos ajustados em associação com o desenvolvedor / editor de Final Fantasy, Square Enix - jogo de RPG, tiro em primeira pessoa e voz para melhorar o diálogo em jogos onde há mais conversa do que ação.

Há também um modo de cinema, se você quiser apenas sentar, relaxar e assistir a um filme.

A caixa de som para jogos da edição Panasonic SC-GN01 Final Fantasy terá um preço de £ 199,99 quando chegar à Europa em fevereiro de 2022.

O Pocket-lint participará do CES 2022 esta semana. Traremos a você mais sobre os produtos Panasonic à medida que forem anunciados.