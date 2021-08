Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou o Sistema de Alto-falantes Imersivos para Jogos e Vestíveis SC-GN01 como parte da Gamescom 2021 .

Projetado em colaboração com a Square Enix e Final Fantasy XIV Online, parece uma almofada plana de avião que você coloca sobre os ombros quando joga.

Ele fornece som surround pessoal para aqueles que não gostam de usar fones de ouvido por horas a fio ou não têm um sistema de home cinema adequado.

Como o Panasonic SoundSlayer Soundbar , também projetado com a equipe Final Fantasy, o SC-GN01 vem com três modos de som distintos: RPG, FPS e voz.

Ele também possui um microfone com cancelamento de ruído e cancelamento de eco para bate-papo no jogo. Isso elimina até mesmo o som proveniente dos alto-falantes embutidos, para que a qualidade do bate-papo seja clara em ambas as extremidades.

Existem quatro alto-falantes full range integrados ao dispositivo, fornecendo até 4W de potência total de saída. Um processador de sinal também está integrado, que faz mixagens para cima ou para baixo das trilhas em quatro canais, quando apropriado.

O sistema pode ser conectado a PS4, PS5, PC e Nintendo Switch (no modo TV) via USB A. Um cabo de áudio de 3,5 mm também está incluído para conectividade com os mesmos consoles e computadores, como por meio de um controlador de jogo, além do Xbox Series X / S e Xbox One.

O Sistema de Alto-falantes Imersivos para Jogos Panasonic SC-GN01 terá o preço de £ 159,99 e estará disponível exclusivamente na Amazon quando chegar no final de setembro.