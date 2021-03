Panasonic lança barra de som superfina SC-HTB490 e SC-PMX802 Hi-Fi e reprodutor de rede

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Junto com uma série de novas TVs OLED e LED, a Panasonic também lançou uma nova barra de som fina, bem como um Hi-Fi compacto que também é um reprodutor de rede.

A barra de som fina SC-HTB490 foi projetada para encaixar debaixo de uma TV de baixo perfil com 320W de potência total, incluindo 160W de duas unidades de alto-falante frontais de 4,5 x 12 cm e portas duplas reflexo de graves. O sub, então, adiciona mais 160W de potência.

Como era de se esperar, há um subwoofer sem fio separado e conectividade HDMI (ARC). Embora seja compatível com Bluetooth para streaming de áudio de outros dispositivos, não há Wi-Fi ou serviços associados para streaming diretamente de dispositivos sem a necessidade de emparelhar o Bluetooth, embora você possa conectar um dispositivo USB para áudio, se desejar.

O £ 549 SC-PMX802 Premium Hi-Fi System e Network Player oferece streaming de áudio de alta resolução para a casa em um pacote compacto com Chromecast, AirPlay 2, Bluetooth e áudio USB / suporte auxiliar de 3,5 mm - um sistema de sala de estar ideal, mas com suporte para streaming de dispositivo. No entanto, não há suporte para Spotify Connect.

O PMX802 também possui CD High-Res Re-Master, que Pana diz "melhora a reprodução de CD e Bluetooth para ficar mais perto da qualidade de áudio de alta resolução". O sistema também possui novos alto-falantes de 3 vias que suportam frequências de até 50kHz.

Escrito por Dan Grabham.