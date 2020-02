Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Panasonic anunciou duas barras de som para 2020; um com um subwoofer sem fio incluído, o outro com woofers embutidos.

O Panasonic HTB600 é o mais alto dos dois, com suporte para decodificação Dolby Atmos e DTS: X. Possui duas unidades de driver de gama completa (4,5 x 10cm) e é capaz de produzir saída de áudio de 160W por conta própria.

Um subwoofer sem fio está incluído, o que eleva a saída geral para 360W.

O sub também vem com uma unidade de alto-falante de 16 cm e uma porta de reflexo de graves com formato aerodinâmico que proporciona um fluxo de ar suave e minimiza as vibrações.

O HTB400 é uma barra de som independente, com dois drivers de gama completa e dois subwoofers de cone de 8 cm integrados. Tem uma produção total de 160W.

As duas soluções de alto-falante oferecem a tecnologia de diálogo de modo claro proprietária da Panasonic, que aprimora a clareza da fala no mix de sons. Eles também têm pés ajustáveis; portanto, podem ser colocados em um suporte de TV sobre o próprio pedestal da televisão ou mais adiante. As unidades dos alto-falantes são anguladas 7 graus para cima, de frente para o ouvinte.

Como alternativa, o elemento da barra de som de ambos pode ser montado na parede, o que corrige a direção do som automaticamente quando ele detecta o ângulo de posicionamento.

Cada barra de som também vem com conectividade Bluetooth, passagem 4K HDR e suporte a eARC.

"A combinação do ângulo de 7 graus dos alto-falantes e o perfil do paralelogramo significa que os clientes têm um ótimo desempenho, independentemente de optarem por colocar a barra de som em um gabinete ou na parede", disse o gerente geral da Panasonic na Europa. Grupo AV, Michael Friedrich.

O preço e a disponibilidade do SC-HTB600 e SC-HTB400 ainda não foram revelados.