O Naim Mu-so Wood Edition parece notavelmente diferente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em áudio britânico Naim apresentou um novo visual para a 2ª geração de seu sistema tudo-em-um Mu-So - um acabamento de madeira de aparência requintada.

Utiliza madeira de lei Ayous realmente sustentável, tratada e envernizada para dar a aparência de um acabamento Light Oak. O importante dissipador de calor de alumínio ainda está no lugar, mas recebeu um tom diferente, com uma grade de tecido neutro na frente para acompanhar a madeira.

A única desvantagem é que o Mu-so Wood Edition (Light Oak) traz um prêmio significativo sobre o Mu-so 2ª Geração padrão - a nova versão Light Oak custa $ 2.290 / £ 1.599 .

Como sempre, a série Mu-So funciona com basicamente qualquer fonte de áudio conectada - você tem conectividade Bluetooth, Apple AirPlay 2 e Google Chromecast, bem como suporte nativo para Spotify Connect, Tidal e Qobuz.

Você também pode usá-lo como uma barra de som de TV, por meio da conexão HDMI ARC. O áudio pode ser otimizado para a sua sala.

Em nossa análise de 2ª geração do Mu-So , dissemos: "Embora caro, achamos que o Mu-so 2 vale cada centavo. A qualidade do som desta caixa industrial é inigualável, embora se você já possui o original, então a adição de uma porta HDMI não é um grande atrativo. Realmente, é a qualidade do som que torna este sistema Naim tão excelente - você não ouvirá melhor. "

Como o sistema Naim maior, vale a pena conferir o Mu-So Qb menor - usamos a versão original dele todos os dias e continua sendo nosso alto-falante de escritório preferido.

Escrito por Dan Grabham.