A Marshall atualiza os três principais alto-falantes de sua casa

(Pocket-lint) - A Marshall revelou novas versões dos três principais alto-falantes de sua casa - o Acton III, Stanmore III e Woburn III, cada um maior que o anterior.

Todas as três atualizações têm revisões bastante menores no lado do projeto, mascarando o que Marshall diz ser uma reengenharia total no interior para permitir estágios sonoros significativamente mais amplos.

Embora a potência de cada alto-falante varie de acordo com seu tamanho, todos devem agora se beneficiar de um redesenho que vê os tweeters em ângulo para um som mais expansivo, com Bluetooth 5.2 também adicionado para conexões mais estáveis.

Em linha com seu passado mais industrial, Marshall inclui controles em cima de cada alto-falante para permitir o ajuste do volume, graves e balanços agudos sem a necessidade de mexer com seu aplicativo reconhecidamente sólido.

O maior alto-falante, o Woburn, poderia atuar como uma espécie de barra de som extremamente volumosa, uma vez que possui uma porta HDMI para conexão dessa forma, mas nenhum dos alto-falantes acrescenta Wi-Fi para uma conexão persistente.

Todos os três despojaram uma fileira de latão na grade do alto-falante frontal que estava presente nos alto-falantes de segunda geração para uma aparência um pouco mais discreta, mas os controles na parte superior ainda são bonitos e metálicos para aqueles com olho para os detalhes.

Os alto-falantes custarão £239,99, £329,99 e £499,99 respectivamente, e serão enviados a partir de 23 de junho, mas você pode pré-encomendar da Marshall agora mesmo se você estiver interessado.

Escrito por Max Freeman-Mills.