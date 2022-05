Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marshall anunciou seu menor alto-falante portátil até o momento, que estará disponível para encomenda em breve.

O Marshall Willen é compacto, mas capaz de até 10W de saída de áudio. Ele apresenta um único driver de 2 polegadas de alcance completo e dois radiadores passivos, e é capaz de uma resposta de freqüência de 100 Hz - 20 kHz.

É habilitado para Bluetooth 5.1 e com classificação IP67 para resistência a poeira e água. A Marshall afirma que sua bateria durará mais de 15 horas de reprodução, com uma carga completa disponível em apenas três horas. A carga rápida também permite que os usuários tenham três horas de tempo de reprodução fora do alto-falante após apenas 20 minutos de tempo de carga.

O Willen será emparelhado com qualquer fonte Bluetooth, incluindo iPhone e Android, mas para obter o máximo dele, há um aplicativo Marshall Bluetooth dedicado que pode ser usado para ajustar o som.

Ele também suporta o Stack Mode, para que você possa conectar o alto-falante com outros Willens para expandir o estágio de som. Um microfone embutido permite que você receba chamadas de voz através do próprio alto-falante.

O Marshall Willen estará disponível para encomenda no site da Marshall neste verão e tem um preço de £89,99 no Reino Unido, 99 euros na Europa Central, e $119 nos Estados Unidos.

Escrito por Rik Henderson.