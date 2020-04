Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Libratone é um dos nomes um pouco menos populares no mercado de alto-falantes inteligentes, mas já está lançando ótimos alto-falantes há algum tempo, inclusive o Zipp 2 , um alto-falante inteligente que classificamos como um dos melhores do mercado.

É um alto-falante que tem um pouco mais de alma e individualidade do que as muitas colunas metálicas suaves que outras marcas lançaram, e combina isso com um som realmente impressionante.

No momento, o alto-falante também tem um grande desconto na Amazon UK - seu preço caiu mais de 50%, de um preço normal de £ 279 a £ 129, que é um desconto tão alto quanto você pode esperar para.

squirrel_widget_146760

Isso faz com que seja realmente uma ótima compra - você obtém um excelente som de 360 graus, ajustável usando um aplicativo complementar simples e acesso ao Amazon Alexa e ao Assistente do Google para garantir que ele possa alimentar sua casa inteligente, se você caminho inclinado. Obviamente, você pode usar os assistentes para resolver argumentos com pesquisas e cálculos rápidos - isso depende de você.

O palestrante também destaca alguns de seus concorrentes com portabilidade. A jaqueta com zíper que dá nome ao alto-falante também possui uma alça, para permitir que você pegue o alto-falante e se mova com ele, enquanto até 12 horas de duração da bateria significa que você não está preso à energia da rede elétrica.

De fato, quando analisamos o Zipp 2, uma de nossas únicas reservas era que ele era um pouco mais caro do que os gostos do Sonos One ou de alguns dos oradores da Echo da Amazon - o que foi completamente prejudicado por esse acordo.

O melhor de tudo é que, se você preferir um alto-falante um pouco menor com um perfil encolhido, mas com o mesmo design de toque e, certamente, uma vibração semelhante, o Zipp 2 Mini também terá descontos, de 999 a 229 libras, o que o torna um negócio igualmente excelente por um tempo limitado. Se você está observando os alto-falantes de Libratone com inveja, provavelmente agora é a hora de escolher um!

squirrel_widget_146760