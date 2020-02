Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O design das caixas acústicas pode ser um pouco sério, é justo dizer - quantas unidades em forma de disco ou cilindros cinza brando existem no mercado, por exemplo? Por outro lado, o Libratone até agora fez um bom trabalho ao destacar seus alto-falantes com designs esquisitos, e o mais recente é provavelmente o mais distante até agora.

O Bird é seu novo mini alto-falante Bluetooth, lançado como parte do 10º aniversário da Libratone este ano e inspirado em seu próprio logotipo em forma de pássaro. Como você pode ver na imagem acima, porém, essa inspiração é um pouco mais literal do que muitas notas de design acabam sendo.

O alto-falante sem fio vem em rosa pastel ou azul e parece com o nome, como um pássaro. Libratone diz que a idéia era tornar o uso divertido desde o início, o que é justo o suficiente, e que pode ser controlado através de algumas técnicas exclusivas.

Você pode girar a cabeça, tocar na testa ou tocar o rabo para fazer diferentes seleções, enquanto a compatibilidade com o assistente de voz significa que você também pode usar as mãos livres se for mais fácil (embora não tenhamos certeza exatamente quais, ainda).

A unidade recebe uma autonomia de 10 horas da bateria para uso portátil e pesa 145g para facilitar o transporte. Além disso, se você quiser um aumento no som, pode conectar dois alto-falantes facilmente - novamente, ainda não está claro se isso ofereceria reprodução estéreo ou apenas volume extra.

Outro toque divertido é que o Bird vem com uma base magnética, o que significa que você pode empoleirá-lo em qualquer lugar metálico simplesmente colocando-o lá.

O alto-falante custa £ 59 e está disponível para compra na Libratone agora , embora ainda não tenha sido esclarecido se o lançamento será lançado nos EUA.