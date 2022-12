LG teases SC9 e SE6 à frente do CES 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - LG nos deixou entrar em alguns de seus anúncios CES 2023 um pouco mais cedo, e nos deu detalhes de pelo menos duas novas barras de som que serão reveladas em Las Vegas na próxima semana.

Embora as especificações completas ainda não tenham sido confirmadas, LG disse que haverá os novos modelos SC9 e SE6 em exposição. O SE6 em particular terá um formato compacto - o menor da linha da LG - tornando-o uma grande escolha para espaços menores.

Tanto o SC9 quanto o SE6 oferecerão suporte para Dolby Atmos e DTS:X plus, quando emparelhado com as TVs 2023 de LG, poderão acessar um novo recurso da LG chamado WOW Orchestra. Isto faz uso de cada um dos canais de áudio dos dois produtos para criar um palco sonoro mais expansivo, e dar uma maior sensação de altura e profundidade, com mais potência também.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esse não é o único benefício de permanecer fiel à LG, pois as barras de som também farão uso da tecnologia Wowcast da empresa para se conectar sem fio com as TVs LG para fornecer áudio sem cabos - com a promessa de não sacrificar a qualidade de áudio no processo.

Aqueles sem as TVs LG ainda se beneficiarão de algumas novas melhorias de áudio. A tecnologia Triple Sound Technology da LG promete reprodução de som precisa, maior clareza e uma experiência mais imersiva, com o primeiro alto-falante Triple Up-Firing Speaker do mundo ao lado da tecnologia AI que aumentará inteligentemente o desempenho das barras de som - particularmente na parte baixa. Ele entenderá onde uma barra de som foi colocada em uma sala, e ajustará seu desempenho de acordo.

O recurso Smart Up-mixer também vê as barras de som convertendo áudio de dois canais em uma experiência multi-canal convincente, enquanto o recurso AI Sound Pro garante que os perfis de som das barras sejam sempre combinados com o conteúdo que você está assistindo.

Naturalmente, também há suporte para música, com reprodução sem perdas e Tidal Connect embutido para transmissão de música de alta qualidade. Você também pode esperar suporte para VRR e ALLM, bem como 4K/120Hz pass-through.

O design também foi aperfeiçoado para combinar com o visual "sofisticado e minimalista" dos televisores 2023 da LG, com um novo suporte para colocar facilmente a barra de som na altura perfeita abaixo de sua TV para a melhor experiência sonora - seja montagem na parede ou montagem em parede.

O suporte se fixa na parte de trás de uma TV LG compatível e poupa o incômodo de precisar fazer furos adicionais na parede.

Na próxima semana, no CES 2023, estaremos recebendo detalhes completos sobre essas barras de som e todos os outros anúncios da LG, portanto, fique atento para obter detalhes completos - incluindo preços e disponibilidade - assim que os tivermos.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Escrito por Verity Burns.