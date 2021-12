Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na corrida para o CES 2022 , a LG já revelou sua barra de som antes do show, revelando o pacote LG S95QR de primeira linha. Este é sem dúvida um sistema premium, oferecendo Dolby Atmos e DTS: X decodificação baseada em objeto de sua saída de canal 9.1.5.

Isso mesmo: o S95QR, que possui um subwoofer separado e um par de alto-falantes traseiros separados, além da própria barra de som principal, tem cinco canais de disparo para cima para criar espaço superior na mixagem.

Como o S95QR tem tantos canais de disparo para cima? Não apenas a barra de som em si inclui o primeiro alto-falante central de disparo para cima (além dos da esquerda / direita), os alto-falantes traseiros separados habilmente incorporam um canal de disparo para cima cada também. Isso, pensamos, soa como uma solução genuinamente envolvente.

A LG afirma que o S95QR apresenta um "aumento no desempenho dos novos drivers de alto-falante, câmaras de alto-falante e subwoofer", para um som "mais holístico" do que as ofertas de soundbar anteriores da empresa.

É importante ressaltar que a calibragem de sala de AI aprimorada da empresa pode ser usada para analisar uma sala, garantindo uma saída de som ideal, independentemente da distância entre os alto-falantes em um determinado espaço.

Sem perder o ritmo quando se trata das necessidades atuais de especificações de ponta, o S95QR suporta taxa de atualização variável (VRR) e modo de baixa latência automática (ALLM), garantindo que os jogadores de próxima geração possam obter uma sincronização de som perfeita com suas experiências de jogo.

Com suporte para Google Assistant e Amazon Alexa, também há controle de voz simples se você preferir não usar um controle remoto físico.

Não há nenhuma palavra ainda sobre o preço deste pacote soundbar, mas dada a especificação incomparável de um pacote all-in-one como este, suspeitamos que estará longe de ser barato - talvez na categoria de £ 1500?