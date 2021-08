Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Somos tão fãs quanto qualquer pessoa de um bom fone de ouvido para jogos, mas isso não significa que estejamos cegos para as desvantagens de usar um par de fones de ouvido grossos, mesmo se eles trouxerem o que quase todos os fabricantes chamariam de "transmissão já "microfone.

Agora, a LG está fazendo uma jogada interessante para quem quer curtir seus games com som de alta qualidade, além de participar de chamadas de voz e canais de chat, mas sem a necessidade de usar fones de ouvido. Acaba de ser anunciado o UltraGear Gaming Speaker GP9, com um nome simples e refrescante.

Este é um alto-falante semelhante a uma barra de som bastante compacto que pode ficar em cima de sua mesa e oferecer ótimo som, mas, mais importante, tem microfones embutidos para captar sua voz com clareza para permitir que você converse com a voz enquanto toca. Eles foram projetados para isolar sua voz do som que o alto-falante está emitindo, então você deve falar claramente.

O GP9 tem som surround virtual para proporcionar uma boa experiência de imersão enquanto você realmente joga, o que significa que também deve ser sólido para sessões de um único jogador e um conector de áudio de 3,5 mm se você decidir retornar ao mundo dos fones de ouvido com fio periodicamente.

Existem controles de ajuste de volume e mudo úteis na parte superior do alto-falante, junto com a iluminação RGB sempre presente, para que possa fazer uma adição bastante suave à sua configuração, independentemente do esquema de cores que você está procurando. Ele estará à venda na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa em setembro, de acordo com a LG, e ainda não temos um preço para julgar.