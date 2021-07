LG Eclair é uma barra de som compacta e doce deleite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As soundbars da LG geralmente têm uma mistura de nomes. Mas não é assim com o Eclair, que é a menor barra de som da empresa até hoje - e parece um doce deleite.

Só porque é pequeno, não significa que ele reduz os recursos, já que o Eclair (QP5) é uma solução de caixa única com subwoofer separado, que compõe um sistema de canal 3.1.2.

Há também a decodificação baseada em objeto Dolby Atmos e DTS: X, enquanto uma parceria com a Meridian Audio traz a tecnologia Horizon, que mistura conteúdo estéreo em surround envolvente usando a saída multicanal da barra de som.

O tamanho do Eclair é o que mais vende - a barra mede 296 x 60 x 126 mm - o que significa que deve caber confortavelmente na frente de TVs de tela menor, incluindo aquelas baixas, sem bloquear a tela.

Como você pode ver nas fotos promocionais, no entanto, o subwoofer é muito maior - e embora isso seja ótimo para graves graves, você pode ter problemas com o espaço no chão para abrigá-lo em salas menores.

Em outros lugares, a barra de som LG Eclair oferece passagem de 4K por meio de sua porta HDMI, para que você possa fazer o link de uma caixa de fonte e transmitir conteúdo HDR de 4K (incluindo Dolby Vision) sem problemas. Hásuporte eArc também para garantir a transmissão de som surround por meio de um cabo.

Quando se trata de tipos de conteúdo, o AI Sound Pro da empresa "analisa o conteúdo que está sendo reproduzido e aplica automaticamente as melhores configurações de som", diz a LG, que adapta a equalização de acordo com o gênero que está sendo assistido - sejam notícias, música ou filmes.

Não há uma palavra final sobre o preço exato ou a data de lançamento do Eclair QP5 neste estágio - entramos em contato com a LG para perguntar sobre todos os detalhes importantes.