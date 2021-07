Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Klipsch anunciou duas novas barras de som - a primeira com suporte total para Dolby Atmos.

O Klipsch Cinema 1200 e o Cinema 800 vêm com um subwoofer sem fio dedicado, HDMI eARC com até 8K HDR e passagem Dolby Vision, e são feitos de madeira - bem como os alto-falantes da empresa usados em alto-falantes.

O Cinema 1200 tem 54 polegadas de largura e oferece 1200W de potência em 5.1.4 canais. Além da própria barra, o sistema inclui dois satélites traseiros com suas próprias unidades de alto-falantes Dolby Atmos com upfiring, permitindo quatro canais upfiring no total.

Há alto-falantes centrais dedicados, direito e esquerdo dentro da barra, cada um com tweeters de cúpula macia de 1 polegada com corneta. Existem woofers de 3 polegadas para os canais surround e altura.

Um subwoofer com porta de 12 polegadas separado fornece resposta de graves adicional. É sem fio, funcionando em Wi-Fi de 2,4 GHz.

Além da porta HDMI 2.1 habilitada para eARC, duas entradas HDMI são fornecidas para fontes externas, bem como portas ópticas digitais e de áudio de 3,5 mm.

A barra tem conectividade Bluetooth e é compatível com Alexa, Google Assistant e Spotify Connect.

O Klipsch Cinema 800 compartilha muitos dos mesmos recursos, mas não vem com os satélites e seu subwoofer sem fio é um modelo de 10 polegadas ainda muito razoável.

Oferece 3,1 canais de áudio, sendo capaz de decodificar Dolby Atmos, mas sem disparar o áudio para cima. Você pode adicionar surrounds opcionais para uma configuração 5.1. É também um toque menos potente, com no máximo 800W.

Ambas as barras de som têm modos de aprimoramento de diálogo e estarão disponíveis a partir de agosto.

O Kipsch Cinema 1200 custará £ 1.449 / € 1.499, enquanto o Cinema 800 custará £ 899 / € 999. Os preços dos EUA devem seguir.

Escrito por Rik Henderson.