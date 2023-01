Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A JBL anunciou uma nova adição à sua lista de barras de som, com o JBL Bar 1300 - uma barra de som Dolby Atmos de 15 canais e DTS:X-capable soundbar com alto-falantes surround sem fio destacáveis.

Ela se senta como a principal oferta em sua atual linha de cinco fortes, e se junta ao JBL Bar 300, 500, 800 e 1000 que foram anunciados em agosto do ano passado.

O 11.1.4 JBL Bar 1300 é composto por seis drivers de disparo e utiliza a tecnologia de formação de feixes MultiBeam da Harman para ajudá-lo a proporcionar uma experiência sonora 3D que funciona tanto com Atmos como com as trilhas sonoras DTS:X.

Isto é reforçado por seus dois alto-falantes de som surround sem fio destacáveis, que podem ser colocados em qualquer lugar da sala, e um subwoofer sem fio de 10 polegadas também incluído, para trazer os graves quando for necessário. Em resumo, você pode esperar que este impressionante pacote sirva para uma potência total de 1170W.

Entretanto, mesmo com toda esta potência, o JBL Bar 1300 não esquece a importância do diálogo e da clareza de voz. Na verdade, ele usa a nova tecnologia PureVoice da Harman, que promete otimizá-la - mesmo quando os ruidosos efeitos sonoros estão se agitando para ocupar uma posição privilegiada na mistura.

Quanto à conectividade, você pode esperar conectar a barra de som aos serviços de música online via Wi-Fi, com suporte para AirPlay 2 e Chromecast para uma qualidade de som melhor que a do dente azul.

Você também pode conectar a Barra 1300 com um dispositivo de assistência de voz para pedir ao Alexa, Google Assistant ou Siri para transmitir para a barra de som, e usar o aplicativo JBL One para navegar em várias plataformas de música integradas em um só lugar. Aqui, você também pode ajustar as configurações do EQ do Bar 1300 e personalizar sua experiência auditiva para melhor se adequar a seus gostos.

O JBL Bar 1300 estará disponível por $1699.95/£1299.99/1400 a partir de meados de fevereiro de 2023. O resto da série Bar está disponível agora.

Escrito por Verity Burns.