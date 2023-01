Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - JBL, uma sub-marca da Harman, revelou o JBL Spinner BT - um deck de vinil com suporte Bluetooth e aptX HD.

Isto significa que ele pode transmitir quase sem perda de áudio sem fio para um alto-falante, amplificador ou sistema Bluetooth. Há também uma saída analógica com um palco fono de ímã móvel comutável, para que possa ser ligado também aos sistemas de áudio tradicionais.

O Spinner BT vem com uma bandeja de alumínio e um timbre, com um plinto de cor preta feito de MDF. Uma cobertura de pó articulada está incluída.

A mesa giratória acionada por correia é capaz de girar discos a 33 1/3 e 45 rpm, enquanto a tonearm ostenta um cartucho magnético feito pela Audio Technica.

"Com a tecnologia Bluetooth 5.2, a mesa giratória fornece aos ouvintes uma conexão sem fio instantânea a suas coleções de discos - permitindo-lhes desfrutar de seus álbuns da maneira que desejarem sem perder o som de assinatura do vinil", disse Jim Garrett, diretor sênior de estratégia de produtos da Harman.

"E, com sua saída analógica e pré-amplificador fono integrado, a Spinner BT está igualmente em casa com puristas que preferem uma conexão com fio".

A JBL Spinner BT estreará como parte do CES 2023 como parte da Harman Explore - sua própria área de demonstração longe do Centro de Convenções de BT. Ela estará disponível no terceiro trimestre de 2023 e custará cerca de US$399 / £375 / EUR425.

Escrito por Rik Henderson.