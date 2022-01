Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL está na CES 2022 em Las Vegas apresentando uma gama completa de novos produtos, incluindo fones de ouvido sem fio e alto-falantes Bluetooth .

Aqui está uma breve visão geral do que a subsidiária Harman, de propriedade da Samsung, previu até agora na feira anual.

Preço: $ 500

$ 500 Data de lançamento: verão de 2022

Este alto-falante Boombox de terceira geração oferece "graves mais profundos, clareza intensa e som mais poderoso" do que os alto-falantes anteriores, devido ao seu novo sistema de alto-falantes de três vias que consiste em um subwoofer, dois drivers de médio alcance e dois tweeters. Possui bateria com vida útil de 24 horas, porta de carregamento USB, suporte para Bluetooth 5.3 e impermeabilização e proteção contra poeira IP67, e pode emparelhar com outro Boombox 3 para som estéreo.

Preço: $ 250

$ 250 Data de lançamento: verão de 2022

A JBL disse que o Pulse 5 é "projetado com um radiador passivo maior e volume acústico para graves mais profundos, bem como um woofer focado em fornecer som de frequência média-baixa e um tweeter adicionado para um som autêntico e puro". Possui bateria de 12 horas, sistema de iluminação LED mais brilhante que sincroniza com sua música, suporte para Bluetooth 5.3 e impermeabilização e proteção contra poeira IP67, e pode emparelhar com outro Pulse 5 para som estéreo.

Preço: $ 400

$ 400 Data de lançamento: março de 2022

Na verdade, existem dois modelos do PartyBox Encore.

Um alto-falante menor na linha PartyBox, o Encore inclui dois microfones sem fio, mas você pode conseguir um modelo de US $ 100 mais barato que dispensa os microfones. Ambas as versões têm bateria de 6 horas, potência nominal de saída de 100 watts, iluminação JBL's PartyBox que sincroniza com sua música e IP67 à prova de respingos.

Preço: $ 80

$ 80 Data de lançamento: junho de 2022

Na verdade, existem dois modelos Wind 3: The Wind 3 ($ 80) e Wind 3S ($ 70). Ambos são alto-falantes à prova d'água para bicicletas e scooters.

Eles são habilitados para Bluetooth e apresentam um slot para cartão microSD para reproduzir arquivos de áudio. O Wind 3 é mais caro porque tem um rádio FM e display LED. Além disso, eles vêm com um suporte para guidão, 5 horas de diversão e proteção IP67 à prova d'água e poeira.

Preço: $ 180

$ 180 Data de lançamento: primavera de 2022

Considerados concorrentes do AirPods Pro 2, o Live Pro 2 oferece 10 horas de bateria (mais 30 do estojo de carregamento), seis microfones com tecnologia de isolamento de ruído e vento, suporte para Google Fast Pair e controle de voz sem as mãos com Amazon Alexa e Google Assistant e uma classificação IPX5.

Preço: $ 150

$ 150 Data de lançamento: primavera de 2022

Os JBL Live Free 2 são fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo com tecnologia de seis microfones da JBL. A vida útil da bateria é de 7 horas (mais 30 do estojo de carregamento). Outros recursos incluem suporte para Google Fast Pair, Amazon Alexa e Google Assistant, e uma classificação IPX5 à prova de suor.

Preço: $ 150

$ 150 Data de lançamento: primavera de 2022

Esses fones de ouvido voltados para o condicionamento físico oferecem aletas esportivas, cancelamento de ruído ativo e tecnologia de seis microfones JBL com isolamento de ruído e vento. Eles são totalmente à prova d'água e têm até 8 horas de vida útil da bateria (mais 16 do estojo de carregamento). Mais uma vez, eles suportam Alexa e Google Assistant.

Preço: $ 250

$ 250 Data de lançamento: primavera de 2022

A JBL lançou três novos fones de ouvido para jogos: Quantum 610 (US $ 150), Quantum 810 (US $ 200) e Quantum 910 (US $ 250).

Os últimos modelos são os principais fones de ouvido para jogos da JBL com head-tracking integrado, drivers de 50 mm certificados de alta resolução, cancelamento de ruído ativo, soluções sem fio duplas (sem perdas 2.4G sem fio e Bluetooth 5.2), bateria de 24 horas e dial de áudio para chat de jogos desenvolvido para Discord.

Por último, eles apresentam almofadas de ouvido de espuma de memória revestidas em couro, e você pode personalizar seu equalizador, cores RGB e muito mais.

Preço: $ 150

$ 150 Data de lançamento: primavera de 2022

Por fim, a JBL também anunciou um conjunto de fones de ouvido para jogos verdadeiramente sem fio, chamado Quantum TWS. Eles apresentam solução espacial surround para jogos envolventes, cancelamento de ruído adaptável com quatro microfones de formação de feixe, um Ambient Aware para filtrar o ruído ambiente, conectividade de dois dispositivos via dongle USB-C ou Bluetooth 5.2, bateria de 24 horas (mais 16 horas com capa de carregamento), suporte para multi-assistente de voz e uma classificação IPX5.