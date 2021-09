Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL anunciou a mais recente iteração em sua popular linha de alto-falantes Bluetooth em miniatura, o JBL Flip 6.

O novo alto-falante mantém o mesmo design em forma de pílula com o qual nos acostumamos, mas houve um ajuste considerável no interior e no exterior para torná-lo uma oferta atraente.

Principalmente, a durabilidade foi aumentada em relação à geração anterior; enquanto o Flip 5 foi classificado como IPX7, tornando-o à prova dágua em plena submersão de 1 metro de água por 30 minutos, o Flip 6 é IP67. Isso significa que ele mantém a mesma capacidade de sobreviver à água, enquanto agora também bloqueia a poeira.

O logotipo da JBL agora é muito mais proeminente na lateral do dispositivo, também, com uma grande variedade de acabamentos diferentes para escolher em comparação com os modelos anteriores. Os fãs do Flip 6 poderão escolher entre Dusty Pink, Gray Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green e Squad, como mostrado abaixo.

Então, isso é o que podemos ver à primeira vista, mas o Flip 6 também virá com alguns ajustes de configuração de áudio significativos.

Por dentro, ainda há o mesmo woofer em forma de pista de corrida, embora agora ele seja acompanhado por um tweeter individual e dois radiadores passivos I. Em teoria, isso deve trazer alguma profundidade e poder para a experiência auditiva. E isso também será auxiliado pela atualização do Bluetooth, com JBL aumentando o padrão de 4.2 para 5.1.

Apesar da série de mudanças, a duração da bateria de 12 horas é a mesma da geração anterior, com recursos como o PartyBoost (permitindo que aqueles com vários alto-falantes JBL os emparelhem) mantidos também.

Estaremos testando o Flip 6 antes de seu lançamento em novembro por £ 129,99 / $ 129,95 - fique atento para nossa análise completa e nossos guias de compra de alto-falantes para ver se ele acaba sendo um que recomendamos.