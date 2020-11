Economize muito com o alto-falante JBL Flip Essential Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na preparação para a Black Friday , várias ofertas e descontos estão aparecendo. Um deles é um bom negócio na forma deste alto-falante JBL Flip Essential Bluetooth.

Se você está procurando um alto-falante pequeno, mas potente e portátil, isso pode muito bem marcar as caixas. Com bateria de até 10 horas, resistência à água IPX7 e construção durável, o alto-falante JBL Flip Essential Bluetooth é perfeito para levar para fora de casa com você. Até mesmo você está saindo de casa em 2020.

Com este acordo antecipado da Black Friday, também é um pouco roubado chegar a apenas US $ 50 no Walmart . Portanto, se você está esperando por uma barganha, agora pode ser a hora.

O JBL Flip Essential é interessante por vários motivos. Não é apenas um alto-falante Bluetooth com um som decente, com dois radiadores passivos externos que oferecem um som atraente, também é possível conectar este alto-falante a outro para realmente obter as batidas.

A classificação IPX7 significa que o alto-falante pode até mesmo sobreviver sob a água (até um metro) por até 30 minutos. Portanto, não se preocupe se cair na piscina.

Como não gostar?

Escrito por Adrian Willings.