(Pocket-lint) - Prime Day, a quinta venda anual da Amazon US, tem todos os tipos de negócios em tecnologia, incluindo um desconto notável do especialista em áudio JBL .

O Boombox da JBL - uma das melhores opções de alto-falantes portáteis para ao lado da piscina, ao lado da churrasqueira ou na varanda - está à venda. É um grande alto-falante com bateria de 20.000 mAh, que oferece mais de 24 horas de tempo de escuta. Também possui impermeabilização IPX7, para que você nunca precise se preocupar em ser pego pela chuva.

Graças ao Prime Day, agora você pode economizar muito no JBL Boombox , já que ele foi reduzido em 30 por cento, para US $ 279. Isso representa uma queda de preço de US $ 120 em relação ao custo normal de US $ 400. Para ver como o JBL Boombox se compara a outros alto-falantes Bluetooth, consulte nosso guia detalhado sobre todas as opções aqui .

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

