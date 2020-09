Os alto-falantes portáteis da JBL ganham novos designs e mais potência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A JBL apresentou os novos alto-falantes Xtreme 3, Go 3 e Clip 4 com designs totalmente novos, além de também novos alto-falantes portáteis PartyBox - chamados de PartyBox On-The-Go e PartyBox 310. Todos os novos alto-falantes possuem Bluetooth 5.1 e USB -C para carregar.

A nova geração de £ 280 Xtreme foi projetada para um som ainda mais envolvente com quatro drivers aprimorados e dois radiadores JBL Bass, além de ser à prova dágua e de poeira. Com 15 horas de duração da bateria, ele vem com uma alça de transporte também, enquanto o banco de energia embutido carrega seus outros dispositivos. Você também pode conectar dois juntos em um par estéreo. Está disponível em acabamento azul, preto e esquadrão.

O JBL Go 3 de £ 35 é um alto-falante de bolso à prova dágua com loop de transporte e cinco horas de duração da bateria, embora também esteja disponível em vários acabamentos de cores.

O Clip 4 de £ 50, por outro lado, reforça as coisas com 10 horas de reprodução e um mosquetão integrado para que você possa prendê-lo em uma barraca, bolsa ou gancho. Mais uma vez, é à prova dágua e à prova de poeira.

O JBL PartyBox On-The-Go e o PartyBox 310 de £ 280 também são recarregáveis e são projetados para portabilidade, para que você possa trazer sons fortes para qualquer reunião.

O PartyBox On-The-Go é um alto-falante de 100 W com show de luzes, com conectividade USB e AUX, além de Bluetooth. Também é à prova de respingos IPX4.

O JBL PartyBox 310 de £ 400 tem uma bateria de 18 horas, adiciona efeitos sonoros e tem 240W robusto.

Escrito por Dan Grabham.