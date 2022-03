Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns meses atrás, foi revelado que a Ikea estava desenvolvendo uma lâmpada de alto-falante portátil Bluetooth com uma integração exclusiva do Spotify . Agora, a Ikea está anunciando esse dispositivo. Chama-se Vappeby.

Vappeby parece uma lanterna e é o primeiro alto-falante a apresentar o Spotify Tap (anteriormente limitado a fones de ouvido). Anunciado no ano passado, o Spotify Tap simplifica o processo de streaming do Spotify. Depois de configurar o Tap no aplicativo Spotify, o botão liga / desliga no Vappeby continuará de onde você parou, enquanto outro toque reproduzirá uma recomendação diferente com base no seu histórico.

O Vappeby foi visto pela primeira vez em um arquivo publicado na FCC (Federal Communications Commission) dos EUA. A aprovação do órgão é necessária para todos os produtos que apresentam tecnologias sem fio.

O Vappeby não apenas oferece acesso com um toque ao Spotify, mas também possui uma bateria recarregável, uma luz LED integrada e resistência IP65. Ele também vem com um cabo USB-C para carregá-lo, mas sem tijolo de parede. Não há outros recursos inteligentes, incluindo nenhuma integração de casa inteligente com a plataforma Tradfri da Ikea . Portanto, é apenas um alto-falante Bluetooth comum para usuários do Spotify.

Ainda assim, se isso lhe interessar, o Ikea Vappeby está disponível nas cores azul e cinza no site da Ikea por US $ 64,99 nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.