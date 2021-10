Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ikea vai lançar em breve uma nova lâmpada portátil que funciona como um alto-falante Bluetooth. Ele também possui Spotify Tap - um botão que simplesmente reinicia o streaming do Spotify de onde você parou.

O Ikea Vappeby foi localizado em um arquivo publicado na FCC (Federal Communications Commission) dos Estados Unidos. A aprovação do órgão é necessária para todos os produtos que apresentam tecnologias sem fio.

Fotos do protótipo e até mesmo um manual do usuário completo estão acessíveis.

O Vappeby possui uma porta USB-C para carregar, com o The Verge relatando que o tempo de reprodução é de até 13 horas com uma única carga, com volume definido em 50 por cento.

Tem um botão de volume manual, além de um botão para ligar e desligar a luz.

Há também um botão de emparelhamento Bluetooth, um botão liga / desliga e, claro, um botão para Spotify Tap.

Fora isso, é um dispositivo simples - exatamente como você esperaria da Ikea. Ainda não há informações sobre disponibilidade ou preço.

O Spotify Tap foi anunciado no final de setembro, com alguns dispositivos compatíveis começando a chegar ao mercado agora.

Ele simplifica o processo de streaming, permitindo que você continue a música sem precisar do telefone à mão. Ele só pode retomar de onde você parou, mas outro toque no botão reproduzirá uma recomendação diferente com base em seu histórico de audição.