Novo alto-falante para abajur Symfonisk da Sonos Ikea revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos e a Ikea colaboraram pela primeira vez em 2019 para o lançamento do alto-falante de abajur Symfonisk e do alto-falante Wi-Fi de estante Symfonisk . As duas empresas lançaram recentemente o Symfonisk Picture Frame Speaker, e agora a segunda geração do Table Lamp Speaker foi revelada.

O alto-falante para abajur Symfonisk 2021 apresenta uma base semelhante ao original, mas oferece mais personalização no que diz respeito ao encaixe e às cortinas, mantendo-se em linha com o alto-falante porta-retrato na gama que é oferecida com uma variedade de intercambiáveis frentes.

O alto-falante do abajur de mesa Symfonisk de 2ª geração vem em uma base preta ou branca e o abajur será vendido separadamente. De acordo com a The Ambient , haverá a escolha de dois estilos - uma opção têxtil e uma opção de vidro - ambos virão em opções de cores preto e branco.

A base do alto-falante também passou por uma revisão acústica com um guia de ondas personalizado projetado para criar uma boa experiência de som de qualquer ângulo.

Dado que o alto-falante para abajur Symfonisk é feito em colaboração com a Sonos, ele se integrará a um sistema multiroom da Sonos e oferecerá uma infinidade de recursos que o acompanham. Você também obtém o Apple AirPlay 2 e suporte para até 100 serviços de música, junto com Sonos Radio e recursos como Trueplay .

O Sonos Ikea Symfonsik Tablet Lamp Speaker estará disponível nos EUA e Europa a partir de 12 de outubro por US $ 140. O abajur de tecido custará US $ 29, enquanto o abajur de vidro custará US $ 39.