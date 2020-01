Ikea lança uma nova linha de alto-falantes com Teenage Engineering

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Faz alguns anos desde que a Ikea anunciou que iria colaborar com os especialistas em áudio Teenage Engineering em alguns produtos domésticos, mas a parceria agora está dando frutos finalmente. As duas empresas co-projetaram a nova linha Frekvens da Ikea, incluindo alto-falantes e luzes ideais para festas.

Frekvens, para os curiosos, é sueco por "frequência" e parece direcionado diretamente a uma multidão festeira, antes de seu lançamento em 1º de fevereiro. Quando se trata de alto-falantes para uso doméstico, o alto-falante mais caro da coleção é a estrela, com US $ 150, mas com um subwoofer embutido e um visual realmente industrial que parece um contraponto interessante à outra colaboração da Ikea, com o Sonos.

O orador da estante Symfonisk em que trabalharam juntos é o epítome da sutileza em comparação.

No entanto, a linha Symfonisk não pode oferecer portabilidade, enquanto a Frevkens inclui um alto-falante Bluetooth portátil de 8 polegadas (por US $ 80) com 10 horas de bateria e uma alça de transporte para facilitar o uso. Ele também vem em preto, amarelo ou vermelho, e visuais tão seriamente impressionantes estão sobre a mesa.

Se você quiser algo ainda menor, também há uma opção de US $ 20 que vem com um clipe para cinto, para que seu som possa envolvê-lo enquanto você se move, como uma bolha.

Vamos esperar para colocar as mãos nos alto-falantes para falar sobre sua qualidade de som, mas a Teenage Engineering possui uma linhagem nessa área, portanto, você esperaria que um ótimo som acompanhasse esses preços razoáveis.

No entanto, a gama completa de produtos também inclui acessórios para festas não sonoras - em particular um refletor LED e uma lâmpada LED multiuso, que podem dar à sua festa a atmosfera que você espera com uma iluminação cuidadosa. Há também uma base iluminada para o alto-falante de 8 polegadas, que você pode ver na imagem na parte superior desta peça, para dar a eles uma aura elegante.

Finalmente, o sistema foi projetado para ser modular, com muitos elementos de alto-falante e luz sendo capazes de se unir para formar unidades maiores de acordo com suas necessidades. Essa é uma nota de rodapé divertida para o que parece ser um intervalo interessante.